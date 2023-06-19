Büyükşehir'den Kaymek ve e-38 ile kadın kooperatiflerine büyük destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik destek ve projelerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu çerçevede ülke çapında öne çıkan Kayseri Kadın Kooperatifleri'ne bir destek de Büyükşehir bünyesindeki KAYMEK e-38 sanal ticaret platformu ile KAYMEK Satış Ofisleri'nden geldi.

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  • 19.06.2023 13:42
  • Güncelleme: 19.06.2023 14:00
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Büyükşehir'den Kaymek ve e-38 ile kadın kooperatiflerine büyük destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik destek ve projelerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu çerçevede ülke çapında öne çıkan Kayseri Kadın Kooperatifleri’ne bir destek de Büyükşehir bünyesindeki KAYMEK e-38 sanal ticaret platformu ile KAYMEK Satış Ofisleri’nden geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren internetten sanal ticaret platformu e-38 ile T.C. Kayseri Valiliği Kayseri Kadın Kooperatifleri arasında Kadın Girişimciler Tarafından Üretilen El Sanatı Ürünlerinin Satışa Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’nün imzalanması ile kadın girişimcilere destekler tüm hızıyla sürecek.

Kadın kooperatiflerinde üretilen el emeği ürünler e-38’de ve satış ofislerinde satılacak

T.C. Kayseri Valiliği nezdinde ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ile ekonomik faaliyetler kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçları karşılamak, girişimleri desteklemek için kurulan Kadın Kooperatiflerine üye kadın girişimciler tarafından üretilen el sanatı ürünlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. e-38 satış platformu ve satış ofisleri tarafından satışa sunularak kadınların Kayseri ekonomisine aktif katılımı sağlanacak.

İmzalanacak protokol ile kadınlara, ailelerine, şehre ve ülkeye ekonomik katkı

İmzalanacak protokol neticesinde Kayseri Kadın Kooperatifleri, KAYMEK A.Ş. e-38 satış platformu ve KAYMEK Satış Ofisleri tarafından satışa sunulacak el sanatı ürünleri konsinye satış sözleşmesi koşullarına uygun olarak teslimini ve satışa sunularak stoğu biten el sanatı ürünlerin teminini sağlayacak. KAYMEK A.Ş. Kayseri Kadın Kooperatifleri’nden gelen ürünleri, “Siz Üretin Biz e-38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi kapsamında www.e38.com.tr satış platformundan ve KAYMEK Satış Ofisleri’nden satışa sunularak özelde kadınların ve ailelerin ekonomilerine, genelde ise şehir ve ülke ekonomisine katkı sunacak.

Büyükkılıç ve Çiçek’ten açılışı yapılan fuarda iş birliği protokolüne imza

Kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe belediyesi, kaymakamlıkların el birliğiyle kadın kooperatifleri için seferberlik başlatılarak Dünya Ticaret Merkezi’nde Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı açılışı yapıldı. Fuarda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK adına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Kayseri Kadın Kooperatifleri’nden gelen ürünler, “Siz Üretin Biz e-38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi kapsamında www.e38.com.tr satış platformundan ve KAYMEK Satış Ofisleri’nden satışa sunulacak.

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İHA

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