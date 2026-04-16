Büyükşehir'den Kayseri Kitap Fuarına Ulaşım Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel hayatına önemli katkılar sunan Kayseri Kitap Fuarı için bu yıl da kapsamlı bir organizasyona imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 17-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek 8. Kayseri Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları davet ederken, fuara erişimi kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin “okuyan ve okutan şehir” kimliğini güçlendiren fuarın her geçen yıl büyüyerek ulusal ölçekte önemli bir marka haline geldiğine dikkat çekti. Kitapların ve kalemin izinde buluşma çağrısı yapan Büyükkılıç, “Tüm hemşehrilerimizi kitapların büyülü dünyasında bir araya gelmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Ulaşım Kolaylığı

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak ulaşım desteği kapsamında, 691 numaralı otobüs hattı fuar süresince ücretsiz hizmet verecek. Seferler Cumhuriyet Meydanı Orduevi durağından saat 09.00 itibarıyla başlayacak ve yarım saat aralıklarla fuar alanına ulaşım sağlanacak. Fuar alanından dönüş seferleri ise saat 09.15’te başlayarak yine yarım saatlik periyotlarla gerçekleşecek.

Başkan Büyükkılıç, özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte fuara daha rahat ulaşabilmesi için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, vatandaşların konforlu ve kolay bir şekilde fuar alanına erişebileceğini vurguladı.

Hazırlıklar Sürüyor

Yarın saat 14.00’te kapılarını açacak olan 8. Kayseri Kitap Fuarı’nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 26 Nisan’a kadar açık kalacak fuarda yüzlerce yazar, yayınevi ve milyonlarca eser kitapseverlerle buluşacak.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyonu aşan ziyaretçi sayısına ulaşan fuar, bu yıl da yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor.

Bu yıl merhum akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına ithaf edilen fuar; söyleşi, panel ve imza günleriyle zengin bir program sunacak. Türkiye’nin önde gelen edebiyatçıları Kayseri’de okurlarıyla bir araya gelecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa ekipleri de fuar alanında kuracakları stantlarla vatandaşların talep ve önerilerini dinleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu organizasyonla kentin kültürel gelişimine katkı sunmayı sürdürürken, kitapla büyüyen bir şehir vizyonunu da kararlılıkla ileri taşımayı hedefliyor.