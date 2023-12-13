Büyükşehir'den Kayseri'ye yakışır 'özel' bir kütüphane daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6 bin 100 metrekarelik klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa kütüphanenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

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  • 13.12.2023 12:26
  • Güncelleme: 13.12.2023 15:21
Büyükşehir'den Kayseri'ye yakışır 'özel' bir kütüphane daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6 bin 100 metrekarelik klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa kütüphanenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Kütüphaneler şehri Kayseri’ye yakışacak yeni bir kütüphane projesini daha hayata geçirecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan il halk kütüphanesinde sona yaklaşıldığını duyurdu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin aynı zamanda bir kültür bahçesi konumunda olmasına yönelik önemli bir proje olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 6 bin 100 metrekare inşaat alanında yapımı devam eden İl Halk Kütüphanesi’nde 240 bin kitabın yer aldığını belirterek, kütüphanenin 1000 kişilik, aynı anda hem konferans salonu hem diğer alanları kullanabilme kapasiteli olduğunu ifade etti.

Özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanı

Büyükkılıç projenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte kütüphanenin dışında özel olarak tasarlanmış bir proje olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İl Halk Kütüphanesi içerisinde çalışma salonu, internet salonu, çocuk kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi salonu, konferans salonu gibi işlevler yer almaktadır. Yapı içinde bulundurduğu bölümler bakımından farklı yaş gruplarına özel alanlar sunmakla beraber tüm kullanıcıların ortak olarak kullanabileceği, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içermektedir. Son derece modern ve şeffaf bir kütüphaneyi şehrimize kazandırmış olacağız. Şehrimize yakıştı, tamamlanma aşamasına geldi. Kültür Bakanlığımızdan içinin donanımı ile ilgili gerekli destekleri alacağız. Hem üniversitemize yakın olması hem de gençlerimize olması açısından hayırlı olsun.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda, Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesi’nde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan İl Halk Kütüphanesi’nin Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi talebi, meclis üyelerince görüşülerek oy birliği ile kabul edilmişti.

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İHA

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