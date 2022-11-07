Büyükşehir'den Kayserililere 'Kitap Okuma' yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) vatandaşlara yönelik 'Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan' sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenleyecek.

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  • 07.11.2022 15:29
  • Güncelleme: 07.11.2022 17:33
Büyükşehir'den Kayserililere 'Kitap Okuma' yarışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) vatandaşlara yönelik ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenleyecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kitap sevdalısı vatandaşlarına kitap fuarından sonra bir de ödüllü kitap okuma yarışması etkinliği sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) her yaştan vatandaşın eğitim ihtiyacına yönelik hizmetlerini özveriyle yürütürken, sergiler, seminerler ve birçok özel etkinliklerin yanı sıra düzenlediği yarışmalarla da bireylerin belli kazanımlar edinmesine yardımcı oluyor. Artık geleneksel hale gelen yarışmalarla bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlayan KAYMEK, ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla yeni bir yarışma düzenleyerek millî ve manevi değerleri ön plana çıkarıyor. Bu çalışma ile toplumda okuma kültürünün yerleştirilmesine, bireylerin kelime hazinesinin zenginleştirilmesine, kitap sevgisinin artırılmasına zemin hazırlanıyor. 18-40 yaş arası (7 Kasım 2022 tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış/40 yaşından gün almamış) bireylerin katılabileceği, birbirinden önemli yazarlar olan Rasim Özdenören’in ’Gül Yetiştiren Adam’, Nazan Bekiroğlu’nun ’Nar Ağacı’ ve Cengiz Aytmatov’un ’Gün Olur Asra Bedel’ kitaplarından her biriyle ilgili ayrı ayrı olmak üzere 3 farklı Kitap Okuma Yarışması’nda yarışmacılar, dilediği kitaplardan biri, ikisi veya her üçü için de yarışmaya başvuruda bulunabilecek. Yarışmada belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 adet soru sorulacak. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapmış olan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler ilan edilen ödülü almaya hak kazanacak. Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışmada, yarışmanın yapılacağı yer, tarih ve saat başvuru yapan kişilerin belirtmiş olduğu telefona, yarışmadan birkaç gün önce SMS ile bildirilecek. Yarışma esnasında web arama motorlarından kahoot.it yazarak yarışmaya bağlanılabileceği gibi yarışmacılara yarışma gününden önce kahoot’un uygulamasının da indirilmesi tavsiye ediliyor.

Kitap Okuma Yarışması’nda her bir kategoride birinci olanlara 3000 TL, ikinci olanlara 2000 TL ve üçüncü olanlara ise 1000 TL ödül verilecek. Yarışmaya katılım koşullarının detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve yarışmaya başvuru yapmak isteyen vatandaşların www.kaymekyarisma.com adresi ziyaret etmesi gerekiyor.

İHA

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