Büyükşehir'den kırsala 72,5 milyon TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 72 milyon 543 bin 981 TL maliyetle 440 bin metrekare kilit beton parke ve 61 bin 600 metre beton bordür taşı yatırımı yaptı.

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  • 19.06.2023 11:14
  • Güncelleme: 19.06.2023 11:40
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Büyükşehir'den kırsala 72,5 milyon TL'lik yatırım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 72 milyon 543 bin 981 TL maliyetle 440 bin metrekare kilit beton parke ve 61 bin 600 metre beton bordür taşı yatırımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sürdürdüğü altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin konforunu arttırmayı 2023 yılında da sürdürüyor.

Bu çerçevede kırsal mahalle yollarını çamur ve tozlu yollardan kurtaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2023 yılı için 15 ilçede kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 440 bin metrekare kilit beton parke ve 61 bin 600 metre beton bordür taşı yapım ihalesini gerçekleştirdi.

İhale yapıldı, ilçe mahallelerinde yapım işi başladı

2023 yılında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ilçe mahallelerine yapılan kilitli beton parke yatırımları çerçevesinde bu çalışmanın toplam ihale bedeli 72 milyon 543 bin 981 TL olurken, ihale işlemleri tamamlanıp, yapım işlemleri ilçe mahallerinde devam ediyor.

Gülveren Tesisleri’nde 2023’te 250 bin metrekare kilit beton parke taşı verilecek

Öte yandan Tomarza ilçesinin Gülveren Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi Kilitli Parke ve Asfalt Tesisleri’nde 2023 yılı için ilçe belediyelerine kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 250 bin metrekare kilit beton parke taşı verilmesi planlanırken, şuana kadar 5 milyon 700 bin TL maliyetli 57 bin metrekare kilit beton parke taşı teslimatı yapıldı. Kilit beton parke taşı teslimat işlemleri halen devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandında ilçeler ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilit parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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