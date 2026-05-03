Büyükşehir’den 'Mustafa Keser Konseri’ açıklaması

Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, bir süre önce gerçekleştirdiği bir konserde Kayserililer ile Yuhudileri bir tuttu. Keser’in bu davranışı tepkilere neden oldu. Keser’in 15 Mayıs’ta Kayseri’de Kadir Has Kongre Merkezi’nde planlanan konseriyle ilgili Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadir Has Kültür Merkezi'nin program takviminde söz konusu tarihte herhangi bir konser yer almamaktadır. Söz konusu tarihi kapsayan günlerde merkezde daha önceden planlanmış bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu durum dün itibarıyla ilgili taraflara bildirilmiştir. Ayrıca 15 Mayıs tarihinde yapılacağı belirtilen söz konusu konser, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir organizasyon olmayıp yalnızca belediyemize ait salonun kiralanması talebinden ibarettir.”

