Büyükşehir'den müzeler şehri Kayseri'ye bir müze daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, restorasyonu devam eden İncesu Kent Müzesi, şehrin ve sakinlerinin tarihini, geleneklerini ve başarılarını yansıtan eserleri, belgeleri ve hikâyeleri sergileyecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri’de inanç turizmine katkı sağlayacak çalışmalardan birisi olan ve İncesu Kent Müzesi’nin restorasyonu, İncesu ilçesi Bulgurcu Mahallesi’ndeki Aziz Eusthatios Kilisesi içerisinde tüm hızıyla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan İncesu Kent Müzesi, kültürel alışverişi teşvik ederek, ziyaretçilerin deneyimlerini geliştirip, şehir için ekonomik faydalar sağlayarak yerel turizm endüstrisine katkıda bulunacak. 1730 yılında yapıldığı belirtilen 19. yüzyıl mimari özellikleri taşıyan Agios Dimitrios Kilisesi’nin yeniden işlevlendirilerek müzeye dönüştürülmesi ile hayata geçecek olan İncesu Kent Müzesi Projesi, ziyaretçilere bir rüyanın, bir bilinmezliğin içerisindeymiş hissini vermek amacı ile uçuş tüllerin, zarif sunum panolarının, özel renkli aydınlatmaların, cam yansımaların, yarı karanlık, sıra dışı anlatımların olduğu sürreal bir atmosferde şehri tanıtmayı hedefleyecek. Şehre kazandırdığı mimari yapılar ile kente değer katan Osmanlı İmparatorluğu’nun ünlü devlet adamlarından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın İncesu’ya gelişiyle ilgili bir rivayete dayanan bu tarihi yapı, kilisenin atmosferinin de bu gizemli havaya sağladığı katkıdan faydalanarak Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın rivayetteki rüyasının tanıtımı ile ziyaretçilerini karşılayacak. Şehrin tarih öncesi çağlardan Cumhuriyet dönemine kadar yaşadığı değişimleri içeren kronoloji bölümünün de bulunacağı müzede, film gösterimi, kent maketi, ziyaretçi yanına geldiğinde sesli ve ışıklı bir anlatımla şehrin her semtinin demografik yapısını, tarihi evlerini anlatan bölümler yer alacak. Anlatım panolarında, kentin sanayi ve ticaretteki gelişimine ve özellikle bağcılığın önemine çeşitli dioramalar ile vurgu yapılacak. Bölgede yetişen çok çeşitli üzümler ve onlardan tarih boyunca yörenin elde ettiği ürünler dekor ve vitrinlerde gösterilecek. Her yıl düzenlenen üzüm festivalinin filmi, oluşturulan özel bir mekânda seyredilebilecek.

Müzenin asma katında ziyaretçi müze dükkân ile karşılaşacak. Müzede, çocuk atölyeleri dijital anlatım tekniklerini içerirken, daha çok okuyarak, dinleyerek, çalıştaylarla, etkinliklerle öğrenme alanı, boyama yapabilecekleri bir toplanma alanı olarak tasarlanacak.

YENİ BİR DESTİNASYON

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da geçtiğimiz günlerde İncesu Kent Müzesi’ne dönüştürülecek olan Aziz Eusthatios Kilisesi’nde incelemelerde bulunarak, detaylı bilgi almıştı. Başkan Büyükkılıç, “İncesu’muza ayrı bir zenginlik katacağına inanıyoruz. Yeni bir destinasyon oluşturacağını düşünüyoruz. Medeniyetlerdeki zenginliğin getirdiği bir diğer eseri de böylece hayata geçirmiş olacağız” demişti.