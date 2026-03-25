Büyükşehir’den ‘Nezaket Yolda Kalmasın’ projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın eğitime verdiği önem doğrultusunda hayata geçirilen projeyle, öğrencilerin toplu taşıma bilinci ve nezaket kurallarını küçük yaşta kazanması hedefleniyor. Proje ile çocuklara küçük yaşta toplu taşıma bilinci kazandırılması, şehir kültürü farkındalığının oluşturulması ve özellikle nezaket kuralları konusunda duyarlılık geliştirilmesi planlanıyor. Eğitimler, okullarda teorik anlatımlarla başlayıp, toplu taşıma araçlarında uygulamalı olarak devam edecek şekilde planlandı. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk eğitimde öğrenciler, otobüs ile yolculuk yaparak toplu taşıma sürecini deneyimledi, ardından tramvaya aktarma yaparak öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Böylece öğrencilerin toplu taşıma kültürünü yerinde gözlemleyerek öğrenmeleri sağlandı.

Eğitim programının ardından bir grup öğrenci Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek günü hem eğitici hem de keyifli bir şekilde tamamladı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizin toplu ulaşım araçlarını güvenli, bilinçli ve saygılı bir şekilde kullanmalarını sağlamak, şehir kültürü bilincini oluşturmak ve özellikle nezaket konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Ulaşım A.Ş. ile birlikte ‘Nezaket Yolda Kalmasın’ sloganıyla bu projeyi başlattık. Eğitimlerimiz okullarda teorik, sahada ise uygulamalı olarak devam edecek. Bu kapsamda desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.”

Proje kapsamında eğitimler, farklı okullarda artarak devam edecek.