Büyükşehir’den Oruçreis’e 3,25 milyar TL’lik kentsel dönüşüm yatırımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayseri’nin daha dirençli, konforlu, estetik ve düzenli bir şehir olması hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Oruçreis projesinin, bu vizyonun önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, proje kapsamında tamamlanan birinci etapta 578 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, etap kapsamında yaklaşık 83 bin metrekare inşaat alanı ve 60 bin metrekare yeşil alan oluşturulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım bedeline sahip ilk etap, modern konutların yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Projenin ikinci etabında ise 618 bağımsız bölümün tamamlandığını dile getiren Büyükkılıç, bu etapta yaklaşık 95 bin metrekare inşaat alanı ve 60 bin metrekare yeşil alanın hayata geçirildiğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL yatırım bedeli ile tamamlanan ikinci etapta konutların hak sahiplerine teslim sürecinin gerçekleştiğini belirten Büyükkılıç, böylece iki etapta toplam yatırımın 3 milyar 250 milyon TL’ye ulaştığını vurguladı. Oruçreis projesinin yalnızca Kayseri için değil, Türkiye genelinde de örnek gösterilen bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, projenin 2022 yılında düzenlenen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde “En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye” ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı. Oruçreis Proje Alanı içerisinde ilave 504 konut bağımsız bölüm için proje çalışmalarının da tamamlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, yapım ihalesi hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, üçüncü etap kapsamında 504 konutun TOKİ marifetiyle inşa edileceğini belirterek şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Oruçreis’te 578 bağımsız bölüm teslim edildi, 618 konut teslim edilmek üzere. Burada 3 milyar 250 milyon TL’lik bir yatırım söz konusu. Şimdi üçüncü etapta yaklaşık 504 konutu TOKİ aracılığıyla hayata geçiriyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Boztepe ve Sancaktepe mahallelerinde saha tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlanacağını ifade etti.

Uzlaşma sağlanacak vatandaşların Oruçreis’te yapılacak yeni konutlara taşınacağını dile getiren Büyükkılıç, boşalan alanlarda da yeni konut projelerinin gerçekleştirileceğini belirterek, “Yerinde kalmak isteyen vatandaşlarımız için de yine kendi bölgelerinde yeni konutlar inşa edeceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de kentsel dönüşüm projeleriyle hem güvenli konutlar üretmeye hem de yaşam kalitesini arttırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

