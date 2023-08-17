Büyükşehir'den özel çocuklara, 'özel' doğum günü kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi engelli çocukların topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi için farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nde 7 özel çocuğun doğum günü, renkli etkinliklerle kutlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuklara hizmet veren modern, konforlu, donanımlı Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi’nde “özel” çocuklara “özel” kutlamalar yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diyerek hassasiyetini dile getirdiği engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğü Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi bahçesinde yaz döneminde doğan özel çocuklara gönül belediyeciliği çerçevesinde doğum günü kutlaması yapıldı.

Özel çocukların yanı sıra ailelerin de katıldığı doğum gününde eğlenceli anlar yaşadı. Doğum günü kutlamasında pastalarını hep birlikte kesen çocuklara çeşitli gösteriler de yapıldı. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan çocukların mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okundu. Aileler de bu etkinliklerin çocuklarının topluma kazandırılması, arkadaş edinmesi ve keyifli zaman geçirmesine vesile olduğunu dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Çocuk Evi’nden çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi’nde Çocuk Gelişimci olarak görev yapan Fatma İzmitli, burada toplumla iç içe olmalarını ve toplumda kabul gördüklerini fark etmelerini istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Burada çocuklarımızla doğum günü kutlamaları yaptık. Engel grupları içerisinde zihinsel engelli gruplarındaki çocuklarımıza bizler sosyal aktivite sağlamış oluyoruz. Velilerimiz günlük işlerini halletmek için bize teslim ediyorlar. Etkinlikler düzenliyoruz, oyunlar planlıyoruz. Burada yaz döneminde farkı etkinlik olsun, hem de doğum günlerini kutlayalım, ayrıca sosyal hayatlarında mutlu olsunlar, toplumla iç içe olsunlar diye ve aile dışında da toplumda kabul gördüklerini görsünler istedik.”

“Biz büyükler bile çok mutlu olduk”

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi’ne 1 yıla yakındır geldiklerini ve buradan çok memnun olduklarını dile getiren Türkçe Öğretmeni Şura Fatma Doğan ise “Çocuklarımız çok keyifli vakit geçiriyor. Çeşitli etkinlikler yapıyor. Burada doğum günü etkinliğine katıldık. Çocuklarımla çok güzel vakit geçirdik. Partide olmak güzel. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Çocuğumun keyifli olduğunu görmek çok güzel” dedi.

3 yaşından beri Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi’ne özel çocuğunu getirdiğini ifade eden Zehra Hastekkesino da “Burasının her şeyinden yararlandık, sağ olsunlar. Bütün kutlamalarda birlikteyiz. Belediyemizden çok memnunuz. Öğretmenlerimizin hepsi birbirinden harika. Çok güzel bir gündü. Buradaki arkadaşlarıyla kutlaması daha bir başkaydı. Biz büyükler bile çok mutlu olduk. Çocuklarımızı düşünemiyorum. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın güler yüzünü görmek bizi çok duygulandırdı”

Aylin Kırdük isimli veli ise Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi’ne bu yaz geldiklerini vurgulayarak, “Buraya gelmeden önce oğlumda kalabalığa girme korkusu, sosyal yaşam tedirginliği vardı ama burada bunu aştık. Kaliteli zaman geçirmesi bizler için çok önemliydi. Bu yönden çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere birçok sağladığı özel çocuklar için tesisler mevcut. Başka şehirlerde var mı tam bir bilgim yok ama Kayseri’de çok daha bu konuya önem veriyorlar. Özellikle bugün çocuklarımızın güler yüzünü görmek bizi çok duygulandırdı. Şu an çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Bu tarz etkinlikler başlı başına çok güzel”

Burada eğitmenlerin çocuklar ile çok güzel ilgilendiklerini söyleyen Ankara’dan gelen Nur Şifa isimli veli de, şunları söyledi:

“Oğlum 4 buçuk yaşında, Down Sendromlu, boş zamanlarımızda buraya geliyoruz. Burada oyunlar oynuyorlar. Hocalarımız çok güzel ilgileniyor. Biz buraya Ankara’dan geldik. Gelmeden önce biraz tedirgindim. Ankara’da özel eğitim üzerine daha çok avantajımız olduğunu düşünüyordum ama buraya geldikten sonra Kayseri’nin bu tarz Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan tesislerinin çok olduğunu gördüm. Gözüm kapalı bir şekilde bırakabiliyorum. Kayseri’nin gerçekten belediyelerinin çalıştığını gördüm. Çok mutluyum o yüzden. Bu tarz etkinlikler başlı başına çok güzel.”

Beyazşehir Engelsiz Çocukevi’nde gerçekleşen programda, 10 yaşına giren Hüsnü Efe Erkan, 6 yaşına giren Murat Şahin Kırdük, 9 yaşına giren Rasim Yalçın, 12 yaşına giren Mehmet Hastekkesino, 11 yaşına giren İbrahim Börklü, 11 yaşına giren Mustafa Kerem İzmitli ve 11 yaşına giren Semih Türkoğlu’na özel doğum günü kutlaması yapıldı.