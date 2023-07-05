Büyükşehir'den özel güvenlik personeline 'özel' seminer

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeline düzenlenen seminerde sertifika törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini üst seviyeye çıkarma çalışmalarına devam ederken, öte yandan da personelin vatandaşa sunduğu hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla birçok hizmet içi seminer düzenliyor.

‘GENEL KOLLUK-ÖZEL GÜVENLİK İLİŞKİLERİ’ KONULU SEMİNER

Vatandaşlara üst seviyede hizmet götürmek çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeline ‘Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri’ konulu seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, daire başkanları ve Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik personeli katıldı.

Seminerde güvenlik personeline hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Güvenlik boyutu çok önemlidir. Her şeyden önce bizim kendimiz güvenilir olacağız. Söylediği ile uyguladığı bir olacak. Güvenlik birimindeki kardeşlerimiz herkesin sığınacağı güvenli liman niteliğindedir. Bulunduğunuz yeri aidiyet duygusu ile sahipleneceksiniz. Kurumunuzu, ailenizi, şehrinizi, ülkenizi, olmazsa olmaz olan ay yıldızlı Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi bunları sahipleneceğiz. Aidiyet duygusu deriz, böyle yaklaşırsanız başarırsınız” diye konuştu.

Büyükkılıç, konuşmasında “Aidiyet duygusunu oluşturalım. Herkesin güvendiği insan olacağız. Söylediğimizi uygulayacağız” diyerek sözünde durmanın, dürüst olmanın önemine işaret etti. Başkan Büyükkılıç, güvenlik mensuplarının, örnek davranış göstererek, güvenli liman olarak, herkesin elinden tutarak, herkesin sıkıntısını gidermek yönünde insanları sahiplenerek, bir sıkıntı olduğu zaman insanların üzerine titreyerek yol alması gerektiğini kaydetti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Büyükkılıç’ın söylediklerinin tamamına imzasını attığını ve kendisinden istifade ettiklerini ifade ettiği konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediyeli olmanın ayrıcalık olduğuna değinerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin en itibarlı müessesesidir” dedi.

Seminerde İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir KAYMEK’te görevli eğitmen ve uzmanlar tarafından genel kolluk- özel güvenlik ilişkileri, etkili iletişim gibi konular ele alındı.

Başkan Büyükkılıç ve protokol, özel güvenlik personeline katılım belgeleri olan sertifikaları dağıtırken, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Büyükkılıç’a ay yıldızlı plaket takdim etti.

Pasta kesiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.