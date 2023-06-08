Sarıoğlan'a 7 bin ton asfalt serildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde yol ve asfaltlama çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede Sarıoğlan ilçesinde 7 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

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  • 08.06.2023 12:33
  • Güncelleme: 08.06.2023 12:44
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Sarıoğlan'a 7 bin ton asfalt serildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde yol ve asfaltlama çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede Sarıoğlan ilçesinde 7 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Kentteki ulaşımın kesintisiz, konforlu ve güvenli olabilmesi adına çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, merkez mahallelerin yanı sıra ilçelerde de yol ve asfalt çalışmalarını yürütüyor.

ÇEVRECİ UYGULAMA İLE YOL İNŞASI

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından, Sarıoğlan ilçesi merkez mahallelerinde yeni yapılan doğalgaz altyapısından dolayı asfaltta bozulan yerler ile zamana bağlı olarak deforme olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yollar, asfalt kazıma makinesi ile kazınarak bu yollarda sıcak asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi. Asfalt kazıma makinesi ile kazınan asfaltlar, bölgede daha az trafik yoğunluğuna sahip kaplamasız yollara serilerek, doğal bir kaynak olan kırma taş malzemenin yeniden kullanımı sağlanmak suretiyle, çevrenin korunmasına katkı sunuluyor.

5 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE 2,8 KM’LİK YOL

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma tamamlandığında toplamda 7 bin ton sıcak asfalt serimi yapılarak, 2 bin ton asfaltın da yeniden kullanımı gerçekleştirilmiş olurken, yaklaşık 2,8 kilometre uzunluğundaki yolun asfalt serim maliyeti ise yaklaşık 5 milyon 600 bin TL oldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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