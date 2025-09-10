Büyükşehir'den Sokak Hayvanları'na Yeni Barınak Projesi

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Yerel Yönetimlerin görev ve sorumlulukları kapsamında, sokak hayvanlarının barınma, bakım ve beslenme hizmetlerine yönelik çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi’nce büyük bir önem ve duyarlılık çerçevesinde devam edilirken, özel hayvan yaşam evleriyle birlikte çalışmalar yapılması, kamu sivil-toplum kuruluşları ile çalışmalarına dikkat çekmek ve buna bağlı olarak hayvan refahının daha üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Gesi Pati-Sihirli Düşler Hayvanları Koruma Derneği ve Micron BPS Firması arasında, özel hayvan yaşam evlerinin hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir, Evlerin Altyapı Hizmetlerini Gerçekleştirecek

Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Daire Başkanlığı’nda imzalanan iş birliği protokolünde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile Veterinerlik İşleri Daire Başkanı Duran Safrantı, Gesi Pati-Sihirli Düşler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nuran Dursun ile Micron BPS firma sorumlusu Semiha Hacıseyitoğlu yer aldı. İş birliği protokolüne göre sponsor firma, özel hayvan yaşam evleri binasının yapımını, içerisindeki kafes, ünite ve buna benzer donatılarının oluşturulmasını üstlenirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise evlerin altyapı hizmetlerini gerçekleştirecek.