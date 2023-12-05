Büyükşehir'den Talas'ta 70 hektarlık arazinin sulama sorununa çözüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesi Cebir Mahallesi’nde 4 milyon 132 bin 937 TL’lik yatırımla, 70 hektarlık arazinin sulama sistemini modernize etti. 5 bin 64 metre polietilen boru döşenerek hayata geçirilen projeden 50 çiftçi ailesi faydalanıyor.

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında Türkiye’ye örnek olacak tarım ve hayvancılık desteklemeleri yapan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin sulama sorunlarına da çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Talas ilçesi Cebir Mahallesi’nde eski usul toprak kanal sulama sistemi ile üretim yapmaya çalışan çiftçilerin sorununu çözmek amacıyla proje başlatan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 4 milyon 132 bin 937 TL’lik yatırımla 70 hektarlık tarım arazisinin sulama altyapısını modernize etti. Tarım arazisinde bozulan beton kanallarda ve toprak kanallardaki sızmanın fazla olması nedeniyle sulama verimi olumsuz etkilenen ve suyun araziye ulaşmasında büyük sıkıntılar yaşayan çiftçilerin yardımına koşan Büyükşehir Belediye ekipleri, 2023 yılı içerinde Talas Cebir Mahallesi sulama suyu projesi ile mevcut su kaynağının en verimli şekilde kullanılması için çalışmalara başladı. Ekipler, Dikilitaş Deresi üzerinde radyesiz eşik tipi bent ve Gözsuyu Deresinin üzerine 560 ton kapasiteli betonarme havuz kaplaması yaparak suyun tamamını aldı. İsale hattı ortalama eğiminin yüzde 5-10 olması nedeniyle sistemi kapalı olarak planlayan ekipler, projede su iletim verimliliği en yüksek olan polietilen borular kullandı. Proje çalışmalarında 200 milimetre ve 160 milimetre çapında 5 bin 64 metre polietilen boru döşenerek alınan su, sağ ve sol sahil olmak üzere araziye akıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, çiftçilerin işini kolaylaştırmak amacıyla suyun tarlalara kolayca alınabilmesi için tarla başlarına 42 adet almaç da yaptığı projenin maliyeti 4 milyon 132 bin 937,54 TL oldu. Büyükşehir’in 70 hektarlık alanda temel sulama suyu sorununu çözen projesinden 50 çiftçi ailesi yararlanmaya başladı.