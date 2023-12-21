Büyükşehir'den toplam 125 milyon TL'lik 3 muhteşem sosyal yaşam merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gönül ve sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında toplam maliyetleri 124 milyon 373 bin 800 TL’yi bulacak İldem, Talas ve Altınoluk bölgelerine üç farklı, çok amaçlı Sosyal Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan odaklı projeleri kapsamında yer alan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, İldem Sosyal Yaşam Merkezi ve Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi projelerinin inşaat çalışmaları hummalı ve özverili bir şekilde sürüyor.

TALAS MEVLANA SOSYAL YAŞAM MERKEZİ YAPIMI DEVAM EDİYOR

54 milyon 232 bin 800 TL yatırım maliyeti olan Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ne kazandırılacak olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

5 bin metrekare inşaat alanı olan proje içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek sınıflar, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkânlar bulunuyor. Yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcutken merkez, bulunduğu alanda yer alan kot farkları ile uyumlu bir çevre düzenine sahip yapı oluşturacağı kamusal alanlar ile halkın hizmetine sunulacak.

İLDEM SOSYAL YAŞAM MERKEZİ İÇERİSİNDE GENÇLER NE İSTİYORSA VAR

Öte yandan, Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek olan ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nin toplam 5 bin 69 metrekare inşaat alanı içerisinde de inşası hızla devam ediyor.

47 milyon 141 bin TL maliyetle yapımı devam eden İldem Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, stüdyolar, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek çalışma odası, bilgisayar odası, kütüphane ve kafeterya bulunacak.

Ayrıca çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı yer alacak olan projede, yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcut olacak.

ALTINOLUK SOSYAL YAŞAM MERKEZİ’NİN DE İNŞASI HIZLA YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve 23 milyon TL maliyeti olan, toplam inşaat alanı 3 bin 938 metrekare olan Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi’nin de inşası hızla yükseliyor.

Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde başta spor faaliyetlerine yönelik olmak üzere bay ve bayan yüzme havuzu, 270 metrekare fitness salonları, 270 metrekare spor salonları, 15 metrekare sauna ve 20 metrekare buhar odalarının yanı sıra eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek 90 metrekare sınıf ve atölye, 43 metrekare bilgisayar odası, 231 metrekare kütüphane ve 90 metrekare kafeterya gibi birimler yer alacak. Ayrıca projede çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı bulunacak.

Sosyal Yaşam Merkezleri ile birlikte eğitim alanları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphaneleriyle her türlü ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı tesislerin bölge sakinlerine hizmet etmesi hedefleniyor.

3 farklı bölgede çok amaçlı olarak hayata geçirilecek olan İldem, Talas ve Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezleri’nin toplam maliyeti 124 milyon 373 bin 800 TL’yi bulacak.