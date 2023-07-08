Büyükşehir'den ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla düzenlediği Tercih Danışmanlığı Günleri bu kez Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci için başladı. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor.

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  • 08.07.2023 11:56
  • Güncelleme: 08.07.2023 12:05
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Büyükşehir'den ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla düzenlediği Tercih Danışmanlığı Günleri bu kez Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci için başladı. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde her alanda yüz binlerce vatandaşa dokunan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birçok konuda olduğu gibi eğitim öğretim alanında da öğrenci ve genç dostu hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin LGS sınavı başta olmak üzere birçok sınava hazırlık sürecinde öğrencilere ücretsiz kurs imkânı sunarak binlerce öğrenciye dokunan kuruluşu KAYMEK tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan heyecanlı tercih sürecinde öğrencilerin hizmetine sunulan Tercih Danışmanlığı Günleri bu kez LGS tercih süreci için başladı.

Büyükşehir, öğrencilerin eğitim öğretim hayatında önemli bir adım olan lise tercih sürecinde doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tercih süresi boyunca hizmet verecek. LGS Tercih Danışmanlığı Günleri kapsamında, kentte dört farklı noktada aynı anda KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca ücretsiz bir şekilde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuluyor.

6 Temmuz’da başlayan Büyükşehir’in, öğrencilerin yetenek, ilgi ve puanları göz önünde bulundurularak, en doğru şekilde tercih yapmaları ve geleceklerine en doğru adımı atmaları konusunda destek vermeyi amaçlayan hizmeti 19 Temmuz’da sona erecek. Öğrencilere, 09.00-17.30 saatleri arasında TOKİ Gençlik Merkezi, Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri, Danişment Sosyal Yaşam Merkezi ve Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezi’nde talepleri doğrultusunda LGS tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmeti sunulacak.

İHA

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