Büyükşehir'den ulaşımda yeni çevresel hatlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş., İldem'den başlayarak Beyazşehir, Bahçelievler, Toki, Şirintepe mahalleleri ile Kayseri ve Erciyes Üniversitelerinden geçerek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ulaşan yeni çevresel otobüs hattını faaliyete geçirerek, vatandaşların hizmetine sunuyor.

PAYLAŞ
  • 02.09.2023 11:07
  • Güncelleme: 02.09.2023 12:15
Büyükşehir'den ulaşımda yeni çevresel hatlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş., İldem’den başlayarak Beyazşehir, Bahçelievler, Toki, Şirintepe mahalleleri ile Kayseri ve Erciyes Üniversitelerinden geçerek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne ulaşan yeni çevresel otobüs hattını faaliyete geçirerek, vatandaşların hizmetine sunuyor.

Kent merkezine uğramadan direkt olarak cazibe merkezlerine ulaşım imkanı sunan 19 numaralı İldem-Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hattı ile hızlı ve konforlu ulaşım seçeneği sağladıklarını ifade eden Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, "Dünyanın pek çok büyük kentinde uygulanan örümcek ağı toplu taşıma modelini benimseyerek, Kayserili vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırma hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

Daha önce hayata geçirdikleri çevresel hatlar aracılığıyla vatandaşların ulaşım konforunu iyileştirdiklerini dile getiren Canbulut, şehir merkezine gitmeden alternatif güzergahlar oluşturduklarını vurguladı. Canbulut, “Bu bağlamda Mevlana Mahallesi’nden başlayarak 10 mahalleyi geçerek Şehir Hastanesi’ne ulaşan ve İldem’den başlayarak OSB’ye uzanan çevresel hatlarımızı devreye almıştık. Oluşturduğumuz iki çevresel hattımızda yaklaşık günlük bin yolcu kapasitesine ulaşmıştık. Şimdi de aynı şekilde, Beyazşehir - Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi güzergahına ulaşacak olan yeni hattın da vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Canbulut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın direktifleri ve teşvikleriyle entegre bir şekilde çalışan yeni otobüs ve raylı sistem hatları ile şehir içi toplu taşımayı sürekli olarak geliştirme çabalarının devam edeceğine vurgu yaptı.

19 numaralı yeni hat, 4 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacak.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Maharetli Eller Pazarı Misafirlerini Ağırlamaya Hazırlanıyor

Maharetli Eller Pazarı Misafirlerini Ağırlamaya Hazırlanıyor

Maharetli Eller Pazarı, misafirlerine kapılarını açıyor

Maharetli Eller Pazarı, misafirlerine kapılarını açıyor

Mescid-i Aksa İmamı: İsrail Aksa'yı boşaltmak için 'din savaşı' yürütüyor

Mescid-i Aksa İmamı: İsrail Aksa'yı boşaltmak için 'din savaşı' yürütüyor

Kayserisporlu 4 futbolcuya milli davet

Kayserisporlu 4 futbolcuya milli davet

Araç tramvay durağına girdi: 3 yaralı

Araç tramvay durağına girdi: 3 yaralı

Eyvan Sohbetleri'nde bugün: 'Kayseri'den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü' konferansı

Eyvan Sohbetleri’nde bugün: ‘Kayseri’den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü’ konferansı

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üçüncü şahıslar ilan giremeyecek, 100 bin TL'ye kadar cezası var

Üçüncü şahıslar ilan giremeyecek, 100 bin TL'ye kadar cezası var

Öğretmenin kahreden ölümü

Öğretmenin kahreden ölümü

DAHA FAZLA
İldem'den Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne yeni otobüs hattı açılıyor

İldem’den Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yeni otobüs hattı açılıyor

Ölümlü kazanın yaşandığı caddeye mahalle sakinleri önlem istiyor

Ölümlü kazanın yaşandığı caddeye mahalle sakinleri önlem istiyor

Büyükşehir'den ulaşımda yeni çevresel hatlar

Büyükşehir'den ulaşımda yeni çevresel hatlar

Söz Üstadı KUMSMALL AVM'ye Geliyor

Söz Üstadı KUMSMALL AVM'ye Geliyor

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi