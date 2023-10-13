Büyükşehir'den Uluslararası Çalıştay ve Sempozyuma Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 'İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı' ile 'Uluslararası İnsan Kaynakları Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

PAYLAŞ
  • 13.10.2023 15:03
  • Güncelleme: 13.10.2023 17:55
Büyükşehir'den Uluslararası Çalıştay ve Sempozyuma Destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk; Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen ’İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı’ ile ’Uluslararası İnsan Kaynakları Sempozyumu’nun açılışına katıldı.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ’İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı’ ile ’Uluslararası İnsan Kaynakları Sempozyumu’nun açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi’nin mevcut durumu, dijitalleşmenin İKY’ye etkisi, İKY bölümlerinin değerlendirilmesi, özel sektörün İKY bölümlerinden beklentileri ve eleştirileri konuları ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de insan kaynakları yönetiminin önemine işaret ederek, yapılan çalıştayın hayırlı olmasını diledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelere, sanayi Ticaret Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile iş birliği çerçevesinde bu kongreye de destek verdiklerini söyleyen Öztürk; “2 gün sürecek ve diğer üniversitelerden katılımcıların olacağı çalıştay ve sempozyumun hayırlı olmasını temenni ediyor, başkanımıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Tören sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri'de 'gıyabi cenaze namazı' kılındı

Hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri'de 'gıyabi cenaze namazı' kılındı

Gazze'ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

Gazze’ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

Kayseri'nin İlçeleri 22 bin Fidan İle Buluşturacak

Kayseri'nin İlçeleri 22 bin Fidan İle Buluşturacak

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Kocasinan Bulvarında yine zincirleme kaza

Kocasinan Bulvarında yine zincirleme kaza

Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

4
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

5
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

6
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı

KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERÜ'de Yeni Laboratuvar Binasının Temeli Atıldı

ERÜ'de Yeni Laboratuvar Binasının Temeli Atıldı

DAHA FAZLA
Kayseri 6. Kitap Fuarı Açıldı

Kayseri 6. Kitap Fuarı Açıldı

Hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Büyükşehir'den Uluslararası Çalıştay ve Sempozyuma Destek

Büyükşehir'den Uluslararası Çalıştay ve Sempozyuma Destek

Jandarma Öğrencilere Trafik Bilinci Aşıladı

Jandarma Öğrencilere Trafik Bilinci Aşıladı

Develi'de Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Develi'de Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı