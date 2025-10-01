Büyükşehir'den Yeni Öğrencilere Oryantasyon Semineri

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte öğrenci dostu faaliyetlerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bilgilendirme seminerleri de düzenliyor. Bu çerçevede, Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere birçok katılımcı yer aldı.

Seminerde, Kayseri’nin üniversite şehri olma özelliği vurgulanarak, belediyenin öğrencilere yönelik sunduğu kütüphane, kültür sanat etkinlikleri ve spor olanakları gibi hizmetler hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin şehirle kaynaşması ve eğitim hayatından keyif alması için yapılan çalışmaların önemi üzerinde duruldu.

Etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona ererken, öğrencilere KAYTUR A.Ş. tarafından sıcak çorba ikram edildi ve Alo 153 İletişim Merkezi stant kurarak öğrenci taleplerini dinledi. Bu tür seminerlerin, öğrencilerin Kayseri’deki yaşamlarını kolaylaştırma ve kenti daha iyi tanımalarını sağlama amacı taşıdığı ifade edildi.