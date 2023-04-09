Büyükşehir'den yeni ve modern kedi köpek evi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın 'dilsiz dostlar' diye nitelendirdiği hem kedi hem de köpeklerin barınacağı ve hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı yeni ve modern Kedi Köpek Evi'ni yakın zamanda hayata geçirecek. Başkan Büyükkılıç'ın dilsiz dostlara yönelik çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, hayırsever işbirliği ile hem kediler hem de köpekler için yeni, modern ve günün koşullarına uygun ikinci hayvan barınağı hayata geçiriyor.

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  • 09.04.2023 13:11
  • Güncelleme: 09.04.2023 13:11
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Büyükşehir'den yeni ve modern kedi köpek evi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi Veteriner Hekim Halil İbrahim İhsan, Kayseri’de 20 yıldır hizmet vermekte olduklarını ifade ederek, 670 sokak hayvanına ev sahipliği yapmak durumunda olduklarını kaydetti. İhsan, şöyle konuştu: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım evi olarak 20 yıldır hizmet vermekteyiz. Şu anda aktif olarak 670 sokak hayvanımıza ev sahipliği yapmak durumundayız. Barınağımızda engelli hayvanlarımız var. Öncelikle kısırlaştırma ve rehabilitasyon. Barınağımızda şu anda da kısır olarak 200 hayvanımız halihazırda iyileşmeyi bekliyoruz. Engelli hayvanlarımıza kalıcı olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra yeni binamızda ortalama bin hayvan kapasitesine sahip. Yine aynı şekilde amacımız kısırlaştırma, rehabilitasyon ve kalıcı ev sahipliği. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım evi olarak 20 yıldır hizmet vermekteyiz ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz.”
İKİNCİ BARINAKTA HAYVAN DOSTLARININ TÜM İHTİYAÇLARINI SAĞLANACAK
Yapımı devam eden ikinci barınak, ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için hayata geçirilecek. Tesiste gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birim olacak. Barınakta hayvan dostlarının tüm ihtiyaçlarını sağlayacak.

1ha

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