Büyükşehir, depremzedelere ücretsiz şehirlerarası ulaşım imkanı sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'den başka şehirlere gidecek depremzede vatandaşlara büyükşehir belediyesi aracılığı ile ücretsiz ulaşım imknı sağlandığını söyledi.

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  • 14.02.2023 13:16
  • Güncelleme: 14.02.2023 13:42
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Büyükşehir, depremzedelere ücretsiz şehirlerarası ulaşım imkanı sağlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’den başka şehirlere gidecek depremzede vatandaşlara büyükşehir belediyesi aracılığı ile ücretsiz ulaşım imkânı sağlandığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası, depremzedelere devletin şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Kentte binlerce depremzedeyi misafir eden büyükşehir belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde farklı şehirlere gidecek depremzedelerin bilet fiyatlarını karşılayarak, yardımcı oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, depremzedelerin tüm ihtiyaçları ile özel olarak ilgilendiklerini belirterek, şöyle konuştu;

“Her ilden şehrimize gelenler var. Şuanda ilimizde bulunan depremzedelerin illere göre dağılımı 10 bin 451 olarak nitelendiriliyor. Depremzedelerimize bütün tesislerimiz açıldı, ayrıca camiler, okullar, spor tesisleri, hayırsever düğün salonları gibi alanlar da açıldı. Tesislerimize, yurtlara, boş dairelere yerleştiren vatandaşlarımız ve hayırseverlerimiz var. Vatandaşlarımıza otogardan istedikleri illere gönderme hizmeti var. Karayolu ve demiryolu ile gelen depremzede vatandaşlarımızın konaklayacakları yerlere ulaşımları sağlandı. Nakliye desteğinin yanında deprem bölgesine giden vatandaşlarımızın yakıt desteği konusunda çalışmalar yapıldı.”

Sahada çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç; “Bizim amacımız o yükü paylaşmak, bizim amacımız acıları paylaşmaktır. O anlayış içerisinde lojistik olarak ne yapılabileceğini Valiliğimiz, AFAD’ın iş birliği halinde hep beraber sürdürmek yönünde sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kayseri’den başka ile gideceklere Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacağını duyuran Başkan Büyükkılıç, terminalden Ankara, İstanbul veya başka şehre gitmek isteyenlerin başvurusu halinde, Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak transferinin sağlanacağını dile getirdi.

Büyükkılıç, şehir içi yolculuk yapacak depremzedelerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeleri gerektiğini ifade ederek; “Başka yerlerde hemşehrileri olup, yakını olup, başka şehirleri tercih edebileceklere yardımcı olabileceğimizi ifade ediyoruz. Terminalimizden Ankara’ya, İstanbul’a veya başka şehirlere gitmek isteyen depremzede canlarımız varsa Kayseri Büyükşehir Belediyesi üzerinden onların ücretsiz transferi konusunda her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Mutlaka Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile ya da terminaldeki yetkilimiz ile irtibata geçsinler, ücretsiz olarak onları en kısa zamanda gidecekleri yere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

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İHA

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