Büyükşehir depremzedeleri konuk etmek için yurtları uygun hale getirdi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 44 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler ise çevre illere gitti. Kayseri'ye 40 binin üzerinde depremzede geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşları konuk etmek için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından AGÜ Vakfı’na ait Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan 500 kişilik Haydar Aliyev Yurt Binası, KYK tarafından kiralanarak, gerekli altyapı üst yapı bütün eksikleri tamamlanıp, depremzede vatandaşların barınması için uygun hale getirildi.

ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ TESİSATLARI TAMAMLANDI

Deprem sonrasında depremzede vatandaşları yerleştirebilmek için büyük bir özveri ve gayret ile söz konusu yurtta çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazan dairesi içindeki yer tipi yoğuşmalı kazan, pompalar ve boylerleri yurda yerleştirdi. Ayrıca mutfak havalandırmaları ve tesisatları, temiz su deposu, yangın su deposu, yangın hidroforu, temiz su hidroforu ana tesisatı, yemekhane, bulaşıkhane de yapılarak, yurt binasının kazan dairesine ve yemekhanesine doğalgaz tesisatı da çekildi. Gerçekleştirilen inşaat, mekanik ve elektrik tesisatları için 6 milyon 500 bin lira harcama yapıldı.