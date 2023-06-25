Büyükşehir e-38'de 'bayram sevinci' kampanyası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Kurban Bayramı'nda alışveriş severleri mutlu edecek bir karara imza atarak, e-38 sanal ticaret platformundaki ürünlerde indirime gitti.

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  • 25.06.2023 11:57
  • Güncelleme: 25.06.2023 12:29
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Büyükşehir e-38'de 'bayram sevinci' kampanyası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Kurban Bayramı’nda alışveriş severleri mutlu edecek bir karara imza atarak, e-38 sanal ticaret platformundaki ürünlerde indirime gitti.

‘e-38’de Bayram Sevinci Kampanyası’ ile müşterilerinin bayram sevincini katlayan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Kurban Bayramı’na özel kampanya ile takipçilerinin bayram coşkusuna ortak oldu.

Marka ürünlerde yüzde 15, sepette yüzde 9 olmak üzere toplam yüzde 24 indirim

E-38 Kurban Bayramı’na özel marka ürünlerinde yüzde 15 artı sepette yüzde 9’luk indirimler olmak üzere toplam yüzde 24’lük bir indirim ile müşterilerine bayram sevincini yaşatıyor.

E-38 yeni, yerli ve milli yazılımı ile 200 ülkeye kapılarını açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 150. Yılda 150 Proje çerçevesinde e-ihracat başlığı altında yer alan satış platformu sitesi ile 2019 yılı sonunda www.e38.com.tr olarak faaliyetlerine başladı. KAYMEK A.Ş. birimlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren e-38 e-ticaret platformunda ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim ve takı kategorilerinde binlerce ürünü (eseri) alıcısıyla buluşturuyor.

KAYMEK eğitmenlerinin eserlerinin yanı sıra kursiyerlerin ve vatandaşların ürünlerinin de satışının yapıldığı bir platform olan e-38 ayrıca diğer sanal pazar yerlerinde de (Hepsiburada- N11 - Çiçek Sepeti - Mizu - (Almanya, İspanya) eş zamanlı olarak yerini aldı. e-38’de 7 ana kategoride, 32 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen bin 650 adet ürün satışa sunuluyor. 140 el sanatı üreticisi de 860 adet ürünü e-38’e güvenle teslim ediyor. Alıcıların gözdesi olan el emeği göz nuru ürünler üretim kalitesiyle, gönderim öncesi paketlemesiyle, alıcıya ulaşım hızıyla büyük beğeni kazanarak olumlu yorumlar almakta ve mağaza puanlarıyla daha görünür hâle geliyor.

‘Bir Alışverişten Daha Fazlası’ sloganıyla faaliyetlerine devam eden www.e38.com.tr e-ticaret platformu ile değişen ve gelişen çağa uyum sağlamak adına yeni bir yerli ve milli yazılım programına geçildi. Yenilenen ara yüzü ve yeni tasarımları ile geleneksel el sanatları ürünlerini 2 farklı yabancı dil seçeneği ile uluslararası anlamda kendi sitesi aracılığı ile adını tüm dünyaya duyuruyor. 200 ülkeye, öncelikli olarak İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle hizmet veren e-38, bu vesileyle de geleneksel el sanatlarını tüm dünyaya tanıtmış oluyor.

İHA

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