Büyükşehir Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden deprem bölgesinde binlerce vatandaşa hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal kesimdeki diş hastaları için imal ettiği ve Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi koordinasyonundaki Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği aracı, deprem bölgesinde 18 günlük süreçte 3 bin 150 depremzede vatandaşın tedavisini gerçekleştirdi.

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  • 05.03.2023 10:53
  • Güncelleme: 05.03.2023 11:05
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Büyükşehir Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden deprem bölgesinde binlerce vatandaşa hizmet
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, kırsal kesimdeki diş hastaları için imal ettiği ve Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi koordinasyonundaki Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği aracı, deprem bölgesinde 18 günlük süreçte 3 bin 150 depremzede vatandaşın tedavisini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, deprem bölgesinde depremzedelerin ağız ve diş sağlığı için büyük önem arz eden bir görev üstlendi.

Kayseri’deki hizmetlerinin yanında, Sağlık Bakanlığı’nın bölgedeki koordinasyonuyla deprem bölgesinde de vatandaşlara diş tedavi hizmeti sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın imal ettiği, donanımını Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin üstlendiği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen protokol neticesinde hizmete başlayan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği binlerce depremzede vatandaşa hizmet verdi.

18 günde 3 binin üzerinde depremzedenin diş tedavisi gerçekleştirildi

14 Şubat’ta deprem bölgesi Hatay’da hizmet vermeye başlayan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, günlük ortalama 150-200 depremzedeye hizmet vererek, toplam 18 günlük süreçte 3 bin 150 depremzedeye diş tedavisi hizmeti verdi. Protez hariç diğer tüm tedavilerin gerçekleştirildiği Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde, bir diş kliniğinde ne yapılıyorsa onu yapabilecek donanım yer alıyor.

Depremzede vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti

Dişi kırılan ve benzeri tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından böyle bir hizmetin verilmesi nedeniyle teşekkür alan ve deprem bölgesinde hizmet vermeye devam eden Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmetinde, vatandaşlar söz konusu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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İHA

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