Büyükşehir Hal Kompleksi'nde detaylı temizlik, her yer pırıl pırıl

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de herkesin, her kesimin taleplerini dinleyerek, ihtiyaçlar istikametinde hizmetleri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç'tan hal komplesinde detaylı temizlik talebinde bulunan hal esnafının yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

PAYLAŞ
  • 01.10.2023 15:41
  • Güncelleme: 01.10.2023 15:56
Büyükşehir Hal Kompleksi'nde detaylı temizlik, her yer pırıl pırıl
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de herkesin, her kesimin taleplerini dinleyerek, ihtiyaçlar istikametinde hizmetleri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’tan hal komplesinde detaylı temizlik talebinde bulunan hal esnafının yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Hal esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hal esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunmuştu. Gerçekleşen ziyarette hal esnafının taleplerini de dinleyerek not eden Büyükkılıç, esnafın faaliyetleri sonrasında oluşan kirliliğin giderilmesi için Büyükşehir ekiplerine talimat verdi.

Büyükşehir ekiplerinden, genel ve sonrasında köpüklü su ile temizlik

Başkan Büyükkılıç’ın talebi istikametinde önce genel temizlik ardından köpüklü su ile temizlik çalışmasını yerine getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arazöz, sokak süpürme aracı ve Büyükşehir görevlilerinin gayretleri ile hal alanını pırıl pırıl etti.

Büyükşehir ekipleri, karpuz, kavun, üzüm gibi şıralı meyvelerden oluşan zor ve inatçı kirlerin giderilmesi noktasında, hal esnafına destek oldu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den Akkışla ilçesine 55 milyon TL'lik 'yol' yatırımı

Büyükşehir'den Akkışla ilçesine 55 milyon TL'lik 'yol' yatırımı

SP'li Güneş: 'Milli görüşçüler tekrar eski günlerdeki ihtişamına kavuşacak'

SP'li Güneş: 'Milli görüşçüler tekrar eski günlerdeki ihtişamına kavuşacak'

Bakan Özhaseki: 'İçişleri Bakanlığı'na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz ve inşallah bir daha oradan çıkamayacaklar'

Bakan Özhaseki: 'İçişleri Bakanlığı'na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz ve inşallah bir daha oradan çıkamayacaklar'

Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğu belirlendi

Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğu belirlendi

Yıldırım düşmesi ahır yangınına sebep oldu

Yıldırım düşmesi ahır yangınına sebep oldu

Talas'ta Aspir Hasadı Başladı

Talas'ta Aspir Hasadı Başladı

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri yağmura teslim oldu

Kayseri yağmura teslim oldu

Talasgücü Belediyespor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.: 2-1

Talasgücü Belediyespor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.: 2-1

DAHA FAZLA
Bilardoda tek rakibi babası

Bilardoda tek rakibi babası

LPG'ye zam beklentisi

LPG’ye zam beklentisi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Almanya'da gurbetçilerle bir araya geldi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Almanya’da gurbetçilerle bir araya geldi

Büyükşehir Hal Kompleksi'nde detaylı temizlik, her yer pırıl pırıl

Büyükşehir Hal Kompleksi'nde detaylı temizlik, her yer pırıl pırıl

Genç dostu başkanın üniversite öğrencilerine destekleri sürüyor

Genç dostu başkanın üniversite öğrencilerine destekleri sürüyor