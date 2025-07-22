Büyükşehir, Havuz Sterlizasyonu ile Türkiye'ye Örnek Oluyor

Kayseri’de spor ve sosyal donatılarını çeşitlendirerek arttıran, vatandaşlara hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, havuzlarında kullandığı Türkiye’deki ilk yerli ve milli sterilizasyon sistemi ile vatandaşlara temiz havuzda yüzme sporu hizmeti sunuyor.

Konuya ilişkin bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, “2022 yılında başlatmış olduğumuz havuzlarımızın scada ve otomatik kontrol sistemini, 3 yıl gibi bir sürede tamamladık ve şu anda 1 yıl sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördük, tespit ettik ve çalışır aktif bir halde tesislerimizde de hızlı bir şekilde denemeye devam ediyoruz” dedi.

Sistem ile Yüzde 40 Enerji Tasarrufu Sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Kılıç verdiği bilgilerde, “2022 yılında başlatmış olduğumuz bu proje ile birlikte belediyemiz tesislerinde yüzde 40 enerji tasarrufu, kimyasal ve su tasarrufu şeklinde belediyemize geri dönüşümlerini hızlı bir şekilde aldık ve bunun başarısını sağlıyoruz. Bu konuda bize desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve yetkili firmamıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de Bir Kamu Kuruluşu İlk Defa Yerli ve Mili Havuz Sistemlerini 3 Yıldır Kullanıyor”

Konuşmasında bir kamu kuruluşunun Türkiye’de ilk defa yerli ve milli havuz sistemlerini 3 yıldır kullandığını dile getiren Kılıç, “Bu proje Türkiye’de ilk ve yerli, milli olması dolayısıyla bir kamu kuruluşu ilk defa yerli ve mili havuz sistemlerini 3 yıldır kullanıyor ve yıllarca kullanmaya devam edecek. Ve bu sistemle birlikte diğer belediyelerimize örnek bir davranış sağlamış olduk. Diğer Büyükşehir Belediyeleri bizi ziyarete geldi, sistemimizi kontrol etti ve olumlu dönüşler aldık” ifadelerinde bulundu.

Havuzlarda Sıfır Bakteri

Anlık şekilde verilerin alındığını ve vatandaşlara 24 saat canlı olarak verilerin sunulduğunun altını çizen Kılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait havuzlarda ilçeler de dâhil 70 bin üyeleri bulunduğunu dile getirerek hizmetin şeffaf, sağlıklı olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Havuzların sağlıklı bir şekilde, sıfır bakteri seviyesi ile hizmete devam ettiğini vurgulayan Kılıç, scada sistemi ile de kimyasal değerleri, sıcaklık değerlerini ve PH değerlerini sunduklarını kaydetti.

Firma sahibi Fevzi Yıldırım ise sorunsuz olarak kullandıkları sistemin sağladığı fayda ve teknik detayları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.