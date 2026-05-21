Büyükşehir, Heyelan yaşanan Yeşilhisar Akköy Mahallesi'nde istinat duvarı yapımına başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi’nde yerleşim yeri içerisindeki yolda meydana gelen heyelan bölgesinde geoduvar adı verilen duvar yapımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi koordinasyonunda 70 metre uzunluğunda 9 metre yüksekliğinde Geogrid donatılı istinat duvarı yapım çalışmaları sürüyor.

Yoğun yağışlar sonucunda selden etkilenen Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi’nde yerleşim yeri içerisindeki yolda meydana gelen heyelan ihbarı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca olay yerinde derhal incelemeler yapıldı ve gerekli tedbirler alındı. AFAD ile birlikte yapılan incelemelerde heyelanın olduğu bölgedeki yapıların risk altında olduğu değerlendirilerek bu alanda kalıcı çözüm için projelendirme çalışması ivedilikle yapıldı. Yapılan proje doğrultusunda geoduvar adı verilen duvar yapımına başlanırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi koordinasyonunda 70 metre uzunluğunda 9 metre yüksekliğinde Geogrid donatılı istinat duvarı yapım sürüyor.

Geoduvar ya da diğer adıyla Geogrid donatılı istinat duvarı adı verilen sistem, toprak kütlelerini stabilize etmek için kullanılan, yüksek mukavemetli polimer ızgaralarla (geogrid) güçlendirilmiş istinat yapıları olarak dikkat çekiyor. Bu sistemle yapılan duvar ile heyelan olan bölgede toprağın çekme dayanımını artırarak yanal toprak basıncının dengelenmesi ve dik eğimlerin, yol kenarlarının veya derin kazıların güvenle desteklenmesini hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 3 milyon 500 bin TL maliyetle yapılan çalışma ile heyelan yaşanan bölge güvenli hale getiriliyor.