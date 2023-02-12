Büyükşehir Huzur Çınarı depremzedelere 'huzur' olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği yüzyılın en büyük depreminde, depremin merkezindeki vatandaşların yaralarını yerinde sarmayı sürdürürken, Kayseri'ye gelen depremzedeler ile de özel olarak ilgileniyor.

PAYLAŞ
  • 12.02.2023 14:59
  • Güncelleme: 12.02.2023 17:17
  • 65
Büyükşehir Huzur Çınarı depremzedelere 'huzur' olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği yüzyılın en büyük depreminde, depremin merkezindeki vatandaşların yaralarını yerinde sarmayı sürdürürken, Kayseri’ye gelen depremzedeler ile de özel olarak ilgileniyor.

Depremzedeler için sadece barınma, yiyecek, içecek ve giyecek yardımları değil, onların rehberlik ve psikolojik rehabilitasyonu için de kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığı ile depremzedelerin rehberlik ve rehabilitasyonu ile de ilgilenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı ile depremzedelerin yanında

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman psikologları ile depremzedelerin yanında oluyor. Kayseri’deki depremzedeleri bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi yetkilileri bu çerçevede, şehir genelindeki depremzedelerin olduğu tüm yurtları, tesisleri geziyor, onlara hem ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunuyor, hem de depremzedelerle görüşüp onların yaralarına merhem olmaya gayret gösteriyor.

Depremzedelere süreç içerisinde ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Depremzedelerin konakladığı yerler merkezin yetkili ve uzmanları tarafından ilk etapta ziyaret edilerek durum tespiti yapılırken, süreç içerisinde ise vatandaşlara belirli bir plan ve program çerçevesinde ücretsiz olarak hem genel görüşmelerin ve hem de bireysel olarak danışmanlık desteğinin verilmesi planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu süreçte en fazla ihtiyaç olan rehberlik, rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirerek, onlara destek olmayı sürdürecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski AK Parti'li Pelin Gündeş Bakır'dan, Mehmet Özhaseki'ye 'imar barışı' çıkışı

Eski AK Parti’li Pelin Gündeş Bakır’dan, Mehmet Özhaseki’ye ‘imar barışı’ çıkışı

Kayseri'de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

Kayseri’de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den 'Birlik' mesajı

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den 'Birlik' mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

4
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski vekil'den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Eski vekil’den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri Valiliği: 'Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır'

Kayseri Valiliği: 'Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır'

Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

Kayseri'de deprem bölgesi için soba üretiliyor

Kayseri’de deprem bölgesi için soba üretiliyor