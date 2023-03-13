Büyükşehir ile çocuklar 'bilim' dolu hafta sonu geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nin hafta sonu düzenlediği Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri’nde çocuklar bilim dolu 2 gün geçirdiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Bilim Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bilime, eğitime, öğrenmeye ve öğrencilere verdiği özel önem istikametinde çocuklar başta olmak üzere Kayserilileri bilim ve teknoloji ile buluşturmayı sürdürüyor. Kayseri Bilim Merkezi, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolasıyla minik öğrencilere yönelik Bilim ve Teknoloji Haftası Atölye faaliyetleri düzenledi. 11-12 Mart tarihlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenen atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de bilimle öğrendi. Bu çerçevede Yaşam Döngüleri Atölyesi 7-9 yaş arası miniklerin katılımı ile 11.00 ile 11.45 arasında gerçekleştirilirken, Elektronik Yapboz Atölyesi 8-11 yaş arası çocukların katılımı ile 12.00 ile 12.45 arasında gerçekleştirildi. Uzay Aracımı Tasarlıyorum Atölyesi’ne ise 6-8 yaş arası çocuklar katılabildi. Bilim Merkezi, Bilim ve Teknoloji Haftası çerçevesinde, öğrencilerin bilime ve bilimsel düşünceye ilgilerini çekmek, bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği atölye çalışmalarını tamamladı.

Kayseri Bilim Merkezi, bilimsel ve teknolojik altyapısı ile bireylerin; yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarını ve öğrenilen bu bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor.