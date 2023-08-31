Büyükşehir ile dağcılar, Erciyes'in zirvesinde görsel şölen yaşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışlarına katılan dağcılar, Erciyes Dağı'nın zirvesinde muhteşem bir görsel şölen yaşıyor.

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  • 31.08.2023 11:38
  • Güncelleme: 31.08.2023 12:22
Büyükşehir ile dağcılar, Erciyes'in zirvesinde görsel şölen yaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışlarına katılan dağcılar, Erciyes Dağı’nın zirvesinde muhteşem bir görsel şölen yaşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bulutları delen ve 3 bin 917 metreye ulaşan zirvesi ile şehrin sembolü olan Erciyes Dağı’nda doğaseverlere zirve tırmanışı heyecanı yaşatıyor.

İlk grup, zirve tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladı

Türkiye’de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışlarında ilk grup, gerçekleşen zirve tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladı. Erciyes A.Ş.’nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde sürdürülen zirve tırmanışlarında, doğaseverler zirvede unutulmaz anlar yaşıyor. Dağcılar, Erciyes’in zirvesinde eşsiz manzaranın tadını çıkarırken, zirve tırmanışı, 2 Eylül, 9 Eylül, 16 Eylül, 23 Eylül ve 30 Eylül haftaları ile devam edecek.

Tırmanışta dağcılar her Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanacak. Daha sonra 2 bin 800 metredeki Dağ Evi’nde keyifli bir gece geçirecek. Sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçen katılımcılar güneşin doğuşunu Erciyes’in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkaracak. Katılımcılar, yaklaşık 9 saatlik bir yürüyüşten sonra 3 bin 917 metrelik Erciyes’in zirvesine tırmanmış olacak. Zirvede 1 saat zaman geçiren dağcılar, fotoğraf çekimi yaptıktan ve zirve defterini imzaladıktan sonra Pazar günü öğle saatlerinde Tekir Yaylası’na inecekler. Detaylı bilgi almak ve zirve tırmanışları programına katılmak isteyen doğaseverler 0352 342 3917 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yapabilecek.

Zirve tırmanışı için katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ve dayanıklı spor ayakkabı, küçük sırt çantası, mont, polar, gözlük, şapka, sağlık raporu getirmesi gerekiyor.

Erciyes A.Ş. tarafından yıllardır başarıyla sürdürülen zirve tırmanışları, sezon boyunca her hafta sonu devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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