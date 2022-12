Büyükşehir ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 'gençlik' için işbirliği protokolü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında gençler için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin ‘Sırdaşın Olayım’ projesi çerçevesinde iş birliği protokolü yapıldı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen iş birliği protokolü imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

“GENÇLERİMİZİN BU TÜR TALEPLERİNİ KARŞILAMAK BİZİM İÇİN BİR VAZİFE OLDU”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, protokolde yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ‘gençlere özel’ işbirliği protokolü imzaladıklarını belirtti.

Öztürk, bu işbirliğinin birçok amacı olduğunu ve en önemli iki unsurundan bahsedeceğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Huzur Çınar Aile Danışmanlık Merkezimiz var, burada ailelere, gençlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımızın bize vermiş olduğu talimatla Sırdaşın Olayım projesini hayata geçirdik. Özellikle gençlerimizin bize kolaylıkla ulaşabileceği, uzman psikologlarımız, sosyologlarımızla görüşebileceği kendisinin sormak istediği, çıkmazda olduğu ya da gençlikle alakalı bizlere vereceği önerileri de kapsayan, sadece kendi sıkıntıları değil, çevresindeki görmüş oldukları bazı şeyleri de aktarabilecekleri ve kolayca ulaşabilecekleri bir hat oluşturduk. Özellikle Kredi Yurtlar’da kalan gençlerimizin bu tür taleplerini karşılamak bizim için bir vazife oldu. Ciddi bir ilgi de gördü, arkadaşlarımız uğraşıyorlar, bu genç kısmın bir haritası çıktı, uzmanlarımız özel çalışmalar yapıyorlar ve güzel sonuçlar alıyoruz, birçok hayata dokunuyoruz, biz bundan çok mutluyuz.”

Öztürk, yurtlarda kalan gençlere eğitim seminerleri düzenleneceğinin altını çizerek, “Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müzün bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’ndaki gençlerimize de bizim burada uzman eğitmenlerimiz var, onlar vasıtasıyla yurtlarda eğitim seminerleri düzenlemek, sosyal, psikolojik açıdan destek vermek, onların geleceğe hazırlanmasında elimizden gelen emeği ve katkıyı ortaya koymak adına bu işbirliğini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 300’ün üzerinde öğrenci kapasitesine sahip olduklarını vurgulayan Öztürk, “Bu öğrencilerin aileleri, yakınları, çevreleri bu kurumumuzdan istifade etmektedir. Biz onların hem gönüllerine dokunmaktayız hem de engelleri ile ilgili yapabileceğimiz ne var uzmanlık gerektiren bütün işleri burada arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin sayesinde yerinde getirmekteyiz” dedi.

“BAŞKANIMIZIN SİZE SELAMINI İLETMEK İSTİYORUM”

Öztürk, Başkan Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, konuşmasında “Belediye başkanlığımızın felsefesi de tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde hizmet etmek yönündedir. Bu hizmeti de en güzel şekilde yapıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmanın bereketini de görüyoruz. Buradan bizimle işbirliği yapan bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimize sizler eğitici desteği verip, onların birtakım sorunlarında siz de ‘biz de varız’ demeniz bizi çok mutlu etti, size ve ekibinize çok teşekkür ediyor, başkanımızın size selamını iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ OLAĞANÜSTÜ GÜZEL ÇALIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ ORTAYA KOYUYOR”

Bu işbirliği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Sırdaşın Olayım’ projesi konusundaki iş birliğinin, başta engel tanımaz bireyler olmak üzere, üniversitelilere, gençlere yönelik büyük bir önem arz etmekte olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Bu iş birliği protokollerini sahada, alanda neleri başardığını hep görüyoruz. Şunu da her zaman söylüyoruz, Kayseri’miz, özellikle Büyükşehir Belediyemiz bu konuda olağanüstü güzel çalışmalar ve iş birliği çalışmaları ortaya koyuyor, bizler de kurumlar olarak bu güzelliklerin heyecanını görüyoruz ve birlikte çalışma ve birlikte senkronize hareket etme kabiliyetini çok önemsiyoruz. Bu tesisleri, bu alanları da gördükçe, her alanda, her yerde bu güzelliklerin sunulmasında, gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm çalışma yapan arkadaşlarımıza gerçekten heyecanla bunu anlatma gayreti içerisinde oluyoruz. İnşallah bu işbirliği protokolümüz belli alanlarda yapmış oluyoruz ama genişleterek, büyüterek devam ediyoruz. Değerli başkanlarımın çalışmalarını ve ekip arkadaşlarının çalışmalarını gördükçe de başta Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bizler bu gayretin içerisinde olacağız. Bu iş birliği protokolünün başta şehrimize, teşkilatımıza ve Büyükşehir Belediyemize hayır olmasını diliyorum.”

SIRDAŞIN OLAYIM PROJESİ NEDİR?

Günümüzde birçok birey, ruh sağlıklarının korunması veya kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla psikolojik destek almaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi olarak, özellikle gençlerin bu konudaki ihtiyaçlarına destek vermek ve ulaşılabilir olmak maksadıyla ‘Sırdaşın Olayım’ projesini hayata geçirmiştir. Sırdaşın Olayım projesi ile çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı; bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla destek olunması hedeflenmektedir. Gençlerin, eğitici ve önleyici hizmetlerin yanında, iyileştirici hizmetlere ihtiyacı olan gençlerin bu desteklere hızlı bir şekilde ulaşarak yalnız olmadıklarını, her zaman destek olunacak güvenli bir adres olduğu öğrenmeleri sağlanacak.