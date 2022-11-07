Büyükşehir ile Kızılay Hastanesi işbirliğinde meme kanseri semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Kızılay Hastanesi iş birliğinde kadın personele yönelik, 'Meme Kanseri ve Korunma Yolları' konulu eğitim semineri düzenlendi.

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  • 07.11.2022 11:30
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:17
Büyükşehir ile Kızılay Hastanesi işbirliğinde meme kanseri semineri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Kızılay Hastanesi iş birliğinde kadın personele yönelik, ‘Meme Kanseri ve Korunma Yolları’ konulu eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Kayseri Kızılay Hastanesi iş birliğinde meme kanseri farkındalığı oluşturmak için eğitim semineri verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Kayseri Kızılay Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seyfi Akşehirli belediye ve şirketlerinde çalışan kadın personele yönelik ‘Meme Kanseri ve Korunma Yolları’ konulu seminer verdi.

Op. Dr. Akşehirli, kadın personelin yoğun ilgi gösterdiği seminerde meme kanserinin yüzde yüz tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirterek, katılımcılara konu ile ilgili sunum yaptı. Akşehirli, meme kanserinin en önemli özelliğinin erken teşhis olması olduğunun altını çizerek, “Yüzde yüz tedavisi var derken en büyük şartı erken teşhis edilmesidir. Pembe kurdele uluslararası farkındalık simgesi olarak geçer. Her 8 kadında 1’inde meme kanseri oluşmaktadır. 1970’lerde her 13 kadından 1’inde, 1990’larda her 11 kadından 1’inde ve son yıllarda her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülmektedir. Bu korkunç bir orandır, bu kadar sık görülen bir hastalığı ihmal etmek mümkün değildir. Devamlı uyanık olmalıyız” diye konuştu.

Bu tür kanserin sadece kadınlarda değil, erkeklerde de görülebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Akşehirli, “Kadınların yüzde 1’i kadar erkeklerde görülür. Gittikçe sıklaşacak gibi görülüyor. Yakın akrabalarında meme kanseri olanlar, diğer memesinde kanser geçirmiş olanlar, adet görmeye 12 yaşından önce başlayanlar, doğum yapmamış olanlar, çocuklarını emzirmemiş olanlar, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapanlar, menopoza 55 yaşından sonra girenler ile fazla sigara veya alkol alanlar, fazla kilolu kadınlarda meme kanseri oluşması ihtimali daha fazladır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Kızılay Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seyfi Akşehirli, meme kanseri ve korunma yollarını anlatırken, kürsüye Ayşe Coşkun Algün’ü davet etti. Meme kanserine farkındalık oluşturmak için pembe kurdele takarak, kadınlara yaşadığı tecrübeyi anlatan Algün, başından geçen bir hastalık olarak tecrübe paylaşımında bulundu.

7 yıl önce meme kanserine yakalandığını ve bu hastalığı yendiğini anlatan Ayşe Coşkun Algün, “Asla korkmayın, ben başardım, siz de başarabilirsiniz. Nihayetinde güçlü kadın güçlü bireyler, güçlü kadın güçlü aile ve güçlü kadın güçlü toplumları oluşturur. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Algün bu hastalık ile mücadelede ailedeki moralin, motivasyonun ve şefkatin önemine de işaret etti.

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İHA

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