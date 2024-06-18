Büyükşehir ile yaz dönemi rengarenk geçecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların eğlenceli, dolu dolu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına tesisleriyle de ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş., Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları ile yaz boyunca Kayserililere hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Kayserililere yazın ruhunu sağlıklı, sportif ve eğitim içerikli bir şekilde sürdürmeleri için birçok tesisin ve kursların kapılarını açtı. 7’den 70’e tüm vatandaşlar yaz tatilinde Büyükşehir Belediyesi tesislerinin tadını çıkaracak.

Sanat Akademisi Kursları Dolu Dolu

Buna göre Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları’nda çocuklar 9-15 yaş kategorisinde bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt; yetişkinler 16 yaş ver üzeri kategorisinde bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt branşlarında eğitimlerle kültür sanat hizmeti sunulacak.

KAYMEK, Hem Eğitecek Hem Öğretecek

KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde 2024 Yılı Yaz Dönemi’nde 9 farklı tesiste sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları devam edecek. Yabancı dillerden kişisel gelişime, el sanatlarından hobi kurslarına, bilişim alanından mesleki gelişime kadar çok geniş bir yelpazede düzenlenecek olan kurslar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve kursun mahiyetine göre 2 aydan 4 aya kadar farklı sürelerde tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Tesisleriyle Yaz Rengârenk

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Sümer Yüzme Havuzu, Belsin Yüzme Havuzu, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri, Sukaypark, Halısahalar, Basketbol-Voleybol saha kiralama, Tenis Kort Kiralama, Buz Pisti gibi birçok tesisiyle vatandaşlarla buluşacak.