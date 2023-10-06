Büyükşehir'in 'afet' konulu istişare toplantıları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde TMMOB Şehir Bölge Plancıları Odası Kayseri Şubesi ile 'afet' konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca, şehir bölge plancısı öğrencilerine yönelik de belediye ile ortak çalışma yürütülmesi konusunda fikri alışverişi yapıldı.

PAYLAŞ
  • 06.10.2023 13:48
  • Güncelleme: 06.10.2023 15:39
Büyükşehir'in 'afet' konulu istişare toplantıları sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde TMMOB Şehir Bölge Plancıları Odası Kayseri Şubesi ile ‘afet’ konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca, şehir bölge plancısı öğrencilerine yönelik de belediye ile ortak çalışma yürütülmesi konusunda fikri alışverişi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kenti depreme daha dayanıklı hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile bir araya gelerek, deprem başta olmak üzere afetlere karşı yapılması gerekenleri masaya yatırırken, bu doğrultuda ilgili her kesimin bilgi ve görüşlerine başvurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, TMMOB Şehir Bölge Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Tamer Cinel ve yönetimi ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda afet üzerine istişare toplantısı gerçekleştirilirken, şehir bölge plancısı öğrencilerine yönelik de belediye ile ortak çalışma yürütülmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Elcuman, meslek odaları ve alanında uzman yetkililerle yaptıkları toplantıların devam edeceğini, deprem başta olmak üzere afetlere yönelik bir yol haritası oluşturma gayretinde olduklarını söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'ERVA ile Birlikte Bütün Mahallelerde Spor Okulları Açacağız'

Vali Çiçek: 'ERVA ile Birlikte Bütün Mahallelerde Spor Okulları Açacağız'

Yeşil Dönüşümün Kalbi Kayseri'de Atacak

Yeşil Dönüşümün Kalbi Kayseri’de Atacak

Büyükşehir'in 'afet' konulu istişare toplantıları sürüyor

Büyükşehir'in 'afet' konulu istişare toplantıları sürüyor

Yollar daha uzun ömürlü ve daha konforlu hale getiriliyor

Yollar daha uzun ömürlü ve daha konforlu hale getiriliyor

Bu pazar Talas'ın 'Antika Pazarı'

Bu pazar Talas'ın 'Antika Pazarı'

Erciyes'in zirvesinde sanatlarını konuşturdular

Erciyes'in zirvesinde sanatlarını konuşturdular

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

3
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

4
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

5
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

6
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2022'nin En Etkili Bilim İnsanları listesinde ERÜ'den 30 Öğretim Üyesi yer aldı

2022’nin En Etkili Bilim İnsanları listesinde ERÜ’den 30 Öğretim Üyesi yer aldı

Motorine büyük indirim

Motorine büyük indirim

DAHA FAZLA
Balık ekmek geçen seneye göre yüzde 30 zamlandı

Balık ekmek geçen seneye göre yüzde 30 zamlandı

Kayserispor'a PFDK'dan 'Usulsüz Seyirci Alma' cezası

Kayserispor'a PFDK'dan 'Usulsüz Seyirci Alma' cezası

TOKİ Kayseri'de konut satacak

TOKİ Kayseri'de konut satacak

Vekil Akar'dan İçişleri bakanına Geçmiş Olsun Ziyareti

Vekil Akar'dan İçişleri bakanına Geçmiş Olsun Ziyareti

'Çarşı Melikgazi'de sona yaklaşıldı

'Çarşı Melikgazi'de sona yaklaşıldı