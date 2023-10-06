Büyükşehir'in 'afet' konulu istişare toplantıları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde TMMOB Şehir Bölge Plancıları Odası Kayseri Şubesi ile ‘afet’ konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca, şehir bölge plancısı öğrencilerine yönelik de belediye ile ortak çalışma yürütülmesi konusunda fikri alışverişi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kenti depreme daha dayanıklı hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile bir araya gelerek, deprem başta olmak üzere afetlere karşı yapılması gerekenleri masaya yatırırken, bu doğrultuda ilgili her kesimin bilgi ve görüşlerine başvurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, TMMOB Şehir Bölge Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Tamer Cinel ve yönetimi ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda afet üzerine istişare toplantısı gerçekleştirilirken, şehir bölge plancısı öğrencilerine yönelik de belediye ile ortak çalışma yürütülmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Elcuman, meslek odaları ve alanında uzman yetkililerle yaptıkları toplantıların devam edeceğini, deprem başta olmak üzere afetlere yönelik bir yol haritası oluşturma gayretinde olduklarını söyledi.