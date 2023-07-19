Büyükşehir'in 'doğa kampı' başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı'nda 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlen doğa kampı başladı.

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  • 19.07.2023 11:24
  • Güncelleme: 19.07.2023 15:00
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Büyükşehir'in 'doğa kampı' başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı’nda ’Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlen doğa kampı başladı.

Büyükşehir Belediyesi, kentte ‘sosyal belediyecilik’ anlamında birçok etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampı bu yaz döneminde de başladı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören doğa kampında aileler, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra birbirinden farklı etkinliklere katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen kampta, aileler çocuklarıyla birlikte survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi’nin her yaz düzenlediği sportif etkinliklerinden çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar da şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Vatandaşları, Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkaracağı muhteşem bir kamp bekliyor.

Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek.

2 gün süren etkinlik programlarında 1’inci gün, 14.30 Fizyospor Merkezi Önü Servis Hareket Saati, 15.30 Çadır ve Tulum Dağıtımı, 16.00 Oyun Alanlarının Aktif Edilmesi, 19.00 Akşam Yemeği, 20.30 Akşam Sporu, 20.50 çocuklar için Sertifika Takdimi, 21.00 Canlı Müzik / Çocuk Sineması, 22.00 Karaoke, Tabu, Bilgi Yarışması gibi sahne oyunları, 23.30 Gece Çorbası ve 00.00 Serbest Zaman Uyku Saati olarak belirlendi. Etkinliğin ikinci günü ise 06.30 Misafirlerin Uyandırılması, 07.00 Doğa Yürüyüşü, 07.30 Sabah Sporu, 08.00 Kahvaltı ve 09.30 Servis Hareket Saati ile kamp sona erecek.

Kayıtlar yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanında Fizyospor Merkezi’nden 08.00-21.30 saatleri arasında alınacak.

0-6 yaş için ücretsiz olan kamp, 7-13 Yaş İçin 300 TL, 14 Yaş ve Üzeri İçin 350? olarak belirlenirken, vatandaşlar 0352 222 87 50, 0549 695 00 38 ve 0549 696 00 38 telefonlarından kamp ile ilgili detaylı bilgi alabilecek.

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İHA

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