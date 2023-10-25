Büyükşehir'in 'Gastronomi Günleri'ne ünlü şef akını

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehri tanıtmak ve anlatmak için fırsat olarak değerlendirdiği Kayseri Gastronomi Günleri’nde, gastronomi dünyasının birbirinden ünlü şefleri ve etkinlikleri ile “lezzetli ve dolu dolu” bir program gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kapılarını açacağı 27-28-29 Ekim Kayseri Gastronomi Günleri’nde ‘Ev Hanımları Kayseri Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması’ndan Liseler ve Üniversiteler Arası Bireysel "Kayseri Mutfağı Ana Yemek" Yarışması’na, Yerel Mutfaklarda Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli’nden, Kuzu Şov’a ve söyleşi, tiyatro ile atölye çalışmalarına kadar pek çok etkinlik sevenleri ile buluşacak.

3 GÜN HEM LEZZETLİ HEM DE DOLU DOLU ETKİNLİKLER, ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

Birbirinden ünlü gastronomi yıldızlarının ve gastronomi severlerin yer alacağı Kayseri Gastronomi Günleri’ndeki ilk gün olan 27 Ekim, saat 10.00’da stantların açılması ve ziyaretçi girişi ile başlayacak etkinlikler, saat 17.30’a kadar aralıksız olarak devam edecekken, dolu dolu geçen günün sonunda düzenlenen yarışmaların da ödül töreni gerçekleştirilecek.

İkinci gün 28 Ekim’de ise yine saat 10.00’da başlayacak etkinlikler programı, saat 16.30’a kadar sürecek. Etkinlikler, gün sonunda 2. gün yarışmalarının ödül töreni ile sona erecek.

Kayseri Gastronomi Günleri’nin son günü olan 29 Ekim’de de yine 10.00’da başlayan etkinlik programı, saat 16.00’da sona erecek.

Programda ayrıca davetli misafirler için Kayseri Şehir Turu da gerçekleştirilecek.

HEM LEZZET HEM BİLGİ PAYLAŞIMI OLACAK

Düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri’nde, alanında uzman ve ünlü pek çok isim tarafından işin mutfağında lezzet ve bilgi paylaşımı sağlanacak. Gastronomi dünyasının ünlü siması Hazer Amani gibi isimler söyleşi gerçekleştirirken, Diyetisyen Rabia Özaslan gibi alanında uzman diyetisyenler de sağlıklı beslenme ve diyet konusunda katılımcıları bilgilendirecek. Öte yandan Kayseri’den ve yurdun dört bir yanından akademisyen ve gastronomi dünyasının işletmecileri tarafından sivil toplum teşkilatlarının da katılımı ile gastronomi konusunda paneller de düzenlenecek.

Öte yandan Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Asan, Hazer Amani, Murat Bozok, Doğa Çitçi, Esat Özata, Zeki Açıköz, Harun Dönmez, Süleyman Engin, Sefa Okyay Kılıç, Rafet İnce, Eyüp Kemal Sevinç ve Elif Korkmazel sevenleri ile buluşacakken, ünlü Herbalist Dr. Ender Saraç da söyleşi ile etkinliğe renk katacak. Etkinlikte, Fatma Nur Uçar ve Sahrap Soysal da Gastroshow etkinliği ile katılımcıların karşısına çıkacak.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN ‘KUZU ŞOV’

Şarküteri ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Asan, Harun Reşit Dönmez, Battal Yıldırım tarafından ‘Kuzu Şov’ adlı etkinliğe imza atacak. Ayrıca dijital platform Digitürk’ün Bein Gurme şefleri de lezzet avcıları ile buluşacak.

ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ KAHRAMANLARI ‘RAFADAN TAYFA’

Eğlenceli maceraları ile çocukların severek izlediği ‘Rafadan Tayfa’ adlı çizgi filmin teknolojik tayfa versiyonu çocuk misafirler ile buluşacak etkinlikte, güzel ve keyifli vakit geçirecek.

GASTRONOMİ ŞEHRİ KAYSERİ PANELİ

Kayseri Gastronomi Günleri’nin ilk gününde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz’ün katılacağı Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın moderatörlüğünde ‘Gastronomi Şehri Kayseri’ paneli gerçekleştirilecek. Kayseri Gastronomi Günleri’ne, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası ve Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği destek olacak.