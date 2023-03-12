Büyükşehir'in 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü konusunda düzenlenen ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu.

Kayseri’de kültür ve sosyal faaliyetleri de yürüten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, millî manevi değerlerine bağlı, saygılı ve donanımlı genç nesiller için sürdürdüğü hizmetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu kapsamda düzenlediği yarışmalarla da gençlere hitap eden Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki KAYMEK tarafından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ve Türk Milleti’ne armağan ettiği İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ adlı İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenledi. Yarışmada birbirinden değerli 312 çalışma, toplanan jüri heyeti tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler belirlendi.

Yarışmanın amacı ‘Millî manevi değerleri özümsetmek, şehrin değerlerine sahip çıkmak’

Başvuruları 9 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 17 Şubat 2023 tarihinde biten yarışmada, dereceye giren yarışmacılar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Etkinliklerinin 2023 Yılı Ortak Teması ‘Âkif ’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü’ olarak belirlenirken, Büyükşehir KAYMEK, ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ adıyla İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenledi. Yarışma, gençlerin istiklal ruhunu, millî ve manevi değerleri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un düşünce dünyasını ve Türk - İslam mefkuresini özümsemelerini, aynı zamanda kadim şehir Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin farkında olup şehrin değerlerine sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla düzenlenerek gerçekleştirildi.

Büyükşehir KAYMEK, yoğun ilgi gören 6 yarışmaya bir yenisini daha ekledi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini yürüten KAYMEK, her yaştan vatandaşın eğitim ihtiyacına yönelik hizmetlerini özveriyle yürüterek eğitim, kültür ve sanata verdiği destekle adından sıkça söz ettiriyor. Yetişkinlere yönelik sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları, öğrencilere yönelik akademik ders takviyeleri düzenleyen KAYMEK; sergiler, workshoplar ve seminerlerin yanı sıra gençlere yönelik düzenlediği ödüllü yarışmalarla millî ve manevi değerleri yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma adına çalışmalar yürütüyor. Daha önce düzenlenen ve yoğun ilgi gören 6 yarışmaya bir yenisini daha ekleyen KAYMEK, gençleri önceleyen ve istiklal ruhunu diri tutan ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nı da tertip etti.

Anlamlı günde anlamlı yarışmanın dereceye giren yarışmacıları belirlendi

KAYMEK’te gerçekleştirilen, anlamlı gündeki anlamlı yarışmaya, Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden 312 genç katılım sağladı. İstiklal Marşı’na hakimiyet, millî marş diline uygun okuma, duygu katma, dekor, seslendirme hızı, beden dili, vurgu, tonlama ve diksiyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak başvurular hassasiyetle değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 4-11 yaş grubu ve 12-18 yaş grubu olmak üzere iki farklı kategoride dereceye giren gençlerden birincilere 10” tablet, ikincilere 8” tablet ve üçüncülere 7” tablet; mansiyon olarak üçer kişiye akıllı saat armağan edilecek.

Anlamlı günde anlamlı yarışmanın dereceye girenleri şöyle oldu:

4-11 Yaş Grubu; birinci Havva Geleç, ikinci Rumeysa Gül Karaca, üçüncü Yağmur Ayşe Özcan, mansiyon 1 Hanne Ada Çınar, mansiyon 2 Sıla Avcı, mansiyon 3 Elif Rana Oflaz. 12-18 Yaş Grubu; birinci Hayrunnisa Tamer, ikinci Yasemin Coşgun, üçüncü Umut Yalçıntekin, mansiyon 1 Gizem Nur Uysal, mansiyon 2 Fatmanaz Ulutaş, mansiyon 3 Medine Döndü Koç.