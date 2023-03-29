Büyükşehir'in 10'uncu kütüphanesi açılıyor

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde hayırsever merhum Halit Özkaya adına Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği olarak yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla 3 Nisan 2023 tarihinde saat 13.30’da resmi olarak açılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’deki 10’uncu kütüphanesi olan Hacılar’daki Halit Özkaya Kütüphanesi hizmete açılırken, 11’inci kütüphane olan Müzik Okulu ve Çocuk Kütüphanesi projesi de açılışa gün sayıyor. Öte yandan Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kazandırılacak olan halk kütüphanesi ile Büyükşehir’in Kayseri’deki kütüphane sayısı 12’ye yükselmiş olacak.

25 BİN BASILI KİTAP, 22 BİN E-KİTAP, 3 BİN SESLİ KİTAP VE 100 SÜRELİ YAYIN

Pazartesi günü resmi olarak açılacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halit Özkaya Kütüphanesi’nde 25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın yer alırken, kütüphane, 450 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli ve sessiz çalışma alanı, çocuk kitaplığı bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmetleri ile Kayseri halkına hizmet verecek.