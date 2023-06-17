Büyükşehir'in 3'üncü uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan başladı

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın '150. Yılda 150 Proje'si kapsamında geçen yıl ikincisi düzenlenen yarı maraton yarışlarının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek. 'Mimar Sinan' temalı 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtlarının başladığı duyuruldu. 

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  • 17.06.2023 15:53
  • Güncelleme: 17.06.2023 15:53
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Büyükşehir'in 3'üncü uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan başladı

3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nu 24 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yarı maraton, farklı uzunluklardaki parkurları ile 7’den 70’e profesyonel ve amatör sporculara unutulmaz bir deneyim kazandırıyor. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu yurt içi ve yurt dışından birçok profesyonel sporcunun buluşma adresi olmaya devam ediyor.

3. ULUSLARARASI KAYSERİ YARI MARATONU TEMASI ‘MİMAR SİNAN’ OLDU

Her yıl şehrin kültürel değerlerinin maraton teması olarak belirlendiği geniş çaplı etkinlikte, kentin güzellikleri tüm dünyaya tanıtılırken, profesyonel ve amatör koşucuları maraton çatısı altında buluşturarak katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor.
Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 5 bin 220 kayıtlı yarışçı ile halk koşusuna yaklaşık 10 bin sporsever katılmıştı.
İlk yılında Kültepe teması ile düzenlenen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarında 5 bin 220 sporcuyu, geçtiğimiz yıl Erciyes teması ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 6 bini aşkın sporcuyu ve halk koşularına katılan binlerce vatandaşı bir araya getirmişti.
‘Bir maratondan daha fazlası’ sloganı ile bu yıl ‘Mimar Sinan’ teması ile düzenlenecek 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.

1ha

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