Büyükşehir'in afetzedelere şefkat ve merhamet eli sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda deprem bölgesinde depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

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  • 12.02.2023 15:03
  • Güncelleme: 12.02.2023 17:13
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Büyükşehir'in afetzedelere şefkat ve merhamet eli sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda deprem bölgesinde depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yüzyılın deprem felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarına merhem olmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan iki ayrı deprem sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla depremzedelerin ihtiyacının karşılanması için özverili şekilde çalışıyor.

Afetzedelere devletin şefkat ve merhamet elini yakından hissettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta vatandaşlara sıcak yemek yapıp dağıtıyor.

Deprem bölgesine 10 araç ve 5 mobil mutfak ve 20 kişilik aşçı ekibi gönderen Kayseri Büyükşehir, KAYTUR marifetiyle sıcak yemek dağıtım noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara ve gecesini gündüzüne katarak insanüstü bir çabayla çalışan arama ve kurtarma ekiplerine hizmet veren Büyükşehir, depremin yoğun hissedildiği Kahramanmaraş deprem bölgesinde depremzedelere sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde depremzedelerin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmayı sürdürüyor.

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İHA

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