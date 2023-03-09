Büyükşehir'in Bilim Merkezi'nden 'Bilim Ve Teknoloji Haftası atölyeleri'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nin 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolasıyla 11-12 Mart tarihlerinde düzenleyeceği Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri için kayıtlar başladı. Kontenjanlarla sınırlı çocuklara yönelik atölyelerin yanı sıra katılımcı ve yaş sınırlaması bulunmayan Güneş Gözlemi etkinliğine tüm Kayserililer katılabilecek.

PAYLAŞ
  • 09.03.2023 11:24
  • Güncelleme: 09.03.2023 13:02
  • 68
Büyükşehir'in Bilim Merkezi'nden 'Bilim Ve Teknoloji Haftası atölyeleri'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nin 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolasıyla 11-12 Mart tarihlerinde düzenleyeceği Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri için kayıtlar başladı. Kontenjanlarla sınırlı çocuklara yönelik atölyelerin yanı sıra katılımcı ve yaş sınırlaması bulunmayan Güneş Gözlemi etkinliğine tüm Kayserililer katılabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bilime, eğitime, öğrenmeye ve öğrencilere verdiği özel önem doğrultusunda çocuklar başta olmak üzere Kayserilileri bilim ve teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, bilimsel ve teknolojik alt yapısı ile bireylerin yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarını ve öğrenilen bu bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlamayı hedef edinen Kayseri Bilim Merkezi, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolasıyla minik öğrencilere yönelik Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri düzenliyor.

11-12 Mart tarihlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenecek atölyelerde çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri için 15 kişilik kontenjan ayrılırken saat 10.00 ile 10.45 arasında gerçekleştirilecek Yaşam Döngüleri Atölyesi’ne 7-9 yaş, 11.00 ile 11.45 arasında gerçekleştirilecek Elektronik Yapboz Atölyesi’ne 8-11 yaş, 12.00 ile 12.45 arasında gerçekleştirilecek Uzay Aracımı Tasarlıyorum Atölyesi’ne ise 6-8 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Ayrıca kontenjan ve yaş sınırlaması olmaksızın düzenlenecek Güneş Gözlemi etkinliğine tüm vatandaşlar katılabilecek.

Atölyeler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar kayseribilimmerkezi.com internet adresini ziyaret edebilecek ya da 0(352) 222 45 67- 0(352)222 89 01 numaralı telefonlar üzerinden iletişime geçebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
SİYASET KIZIŞIYOR : AK Parti'de temayül yoklaması başlaması bekleniyor

SİYASET KIZIŞIYOR : AK Parti’de temayül yoklaması başlaması bekleniyor

Joseph Attamah ameliyat oldu

Joseph Attamah ameliyat oldu

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a 100 konteynerlik modern yeni bir kent

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a 100 konteynerlik modern yeni bir kent

KAYMOS'ta Olağanüstü Genel Kurul başladı

KAYMOS'ta Olağanüstü Genel Kurul başladı

Kayseri İtfaiyesi şubat ayında 539 olaya müdahale etti

Kayseri İtfaiyesi şubat ayında 539 olaya müdahale etti

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'miz her yerde hayırseverlerimizle anılıyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'miz her yerde hayırseverlerimizle anılıyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halkı paniğe sürükleyen bin 23 hesap hakkında işlem yapıldı

Halkı paniğe sürükleyen bin 23 hesap hakkında işlem yapıldı

Kayseri'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

Kayseri’de ağır hasarlı bina tahliye edildi

DAHA FAZLA
KAYMOS'ta yeni yönetim belli oldu

KAYMOS'ta yeni yönetim belli oldu

Halk pazarında güncel fiyatlar

Halk pazarında güncel fiyatlar

4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama Toplantısı yaptı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama Toplantısı yaptı

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı