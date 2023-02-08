Büyükşehir'in deprem bölgesine yardım tırı sayısı 40'a ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgesine gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerle dolu yardım tırı sayısının 40'a ulaştığını söyledi.

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  • 08.02.2023 12:52
  • Güncelleme: 08.02.2023 14:53
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Büyükşehir'in deprem bölgesine yardım tırı sayısı 40'a ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgesine gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerle dolu yardım tırı sayısının 40’a ulaştığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde toplanan yardım tırlarının 40’a ulaştığını duyurdu.

2 GÜNDE 40 TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ

Gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerle dolu 40 tırın deprem bölgesine yola çıktığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İki günde 40 yardım tırını depremzedelere ulaştırılmak üzere afet bölgesine gönderdik. Bu günleri, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Deprem bölgelerimize yardımlarımız sürecek” diye konuştu.

“TEK YÜREK OLDUK”

Büyükkılıç, 40 tır dolusu yardım malzemeleri arasında gıda ürünleri, ekmek ve unlu mamul çeşitleri, içecek çeşitleri, battaniye, elektrikli ısıtıcı, atkı ve bere gibi kışlık kıyafetlerin yer aldığını belirterek, “Tüm ülke olarak depremzedelerimiz için tek yürek olduk. Yardımlarımızı deprem bölgelerine ulaştırmak için en hızlı şekilde hareket ediyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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