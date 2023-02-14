Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik psikolojik destek başlattı.

PAYLAŞ
  • 14.02.2023 14:42
  • Güncelleme: 14.02.2023 17:22
  • 76
Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik psikolojik destek başlattı.

Depremzedelerin arama-kurtarma, lojistik, altyapı, barınma, temizlik ve gıda, giyim ile çeşitli malzeme yardımı gibi maddi desteklerinin yanında Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin manevi olarak da yanında yer aldığı psikolojik destek hizmetini başlattı.

İlk olarak çocuklar ile ilgilenildi

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) uzman eğitmenleri, ilk etapta bu büyük felaketten en fazla etkilenen çocuklar ile yakından ilgilenmeye başladı.

Çocuklara oyun içerisinde psikolojik destek

KAYMEK görevlileri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında depremzede çocuklara akıl oyunları başta olmak üzere çeşitli oyunlar ile psikolojik destek sağlanmaya başlandı. Yurtlarda kalan depremzede çocukları ziyaret eden Büyükşehir’in uzman eğitmenleri tarafından, çeşitli oyuncak, araç-gereç ile düzenlenen oyun ve etkinlikler sayesinde çocukların yaşadığı travma hafifletilmeye çalışılırken, onlara yuva sıcaklığı sağlanmaya da gayret ediliyor.

Huzur Çınarı da depremzedelere ‘huzur’ oluyor

Öte yandan, depremzedeler için sadece barınma, yiyecek, içecek ve giyecek yardımları değil, onların psikolojik rehabilitasyonu için de kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığı ile de çocuk ve yetişkin depremzedelerin rehabilitasyonuyla ilgileniyor.

Depremzedelerin kaldığı yurtları ziyaret eden uzmanlar, hem ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunup, tek tek onlarla konuşarak yaralarına merhem olmaya çalışıyor.

Süreç içerisinde gerek genel görüşüp gerekse bireysel danışmanlık desteği ile iyileşmelerine psikolojik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu süreçte en fazla ihtiyaç olan rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini ücretsiz gerçekleştirerek, depremzedelere destek olmayı sürdürecek.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Depremde Gördüklerim

Depremde Gördüklerim

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

DAHA FAZLA
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Depremde Eski sanayi de sallandı

Depremde Eski sanayi de sallandı

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'