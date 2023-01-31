Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yüzler gülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 53 personel ve 310 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapılıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yüzler gülüyor, engeller ortadan kaldırılıyor.

PAYLAŞ
  • 31.01.2023 09:58
  • Güncelleme: 31.01.2023 15:30
  • 33
Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yüzler gülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 53 personel ve 310 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapılıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yüzler gülüyor, engeller ortadan kaldırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler mutlu ve eğlenceli etkinlikler yapıyor. Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor.

Özel bireyler yaşam merkezinden çok memnun olduklarını ve merkezi çok sevdiklerini belirttiler.

Merkezde bireysel eğitimler aldığını ifade eden Şeyma Döndü Tekdemir, hep birlikte çok iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“4-5 aydır buraya geliyorum. Daha çok yeniyim. Fakat arkadaşlarımızla, hocalarımızla çok güzel vakit geçiyoruz. Bireysel eğitim alıyorum. Şu an müzik dersindeyiz. Gitar dersi alıyorum. Koroda da çok güzel şarkılar söylüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz.”

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Mürşide Aslan ise, 7 engel grubumun tamamına hitap edilecek şekilde programlanmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında, şehrimizde Büyükşehir Belediyesi kalitesine yaraşır bir şekilde engel gruplarının hepsine hizmet verilecek şekilde kalite zamanlar geçiriyoruz. Şu an 320 öğrencisi var” şeklinde konuştu.

Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuklarla yakından ilgilenen Klinik Psikolog Furkan Kılıç da, “3/11 yaş arasında problemli davranış sergileyen bütün çocuklara Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde oyun terapisti uygulamaktayız. Kurumumuzda çocuklardan ziyade ailelerle beraber, ailelerin rehabilite olması için buradayız. Onun yanı sıra yine çocuklarımızın problemli davranış sergilediği zaman da oyun terapisiyle, kendini en iyi ifade eden dili oyun diliyle daha doğrusu burada çocuklara oyun dili ile oynamaktayız” diye konuştu.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engeller ortadan kalkıyor

Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen ve 8 bin 700 metrekare proje alanı olan ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor.

Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bulunuyor.

Öte yandan çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet veren, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Öğrencinin Çalışma adresi Yarıyılda da Talas Kütüphaneleri

Öğrencinin Çalışma adresi Yarıyılda da Talas Kütüphaneleri

Milletvekili Ataş'tan iktidara emeklilerle ilgili çağrı

Milletvekili Ataş'tan iktidara emeklilerle ilgili çağrı

Sarıoğlan'da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

Sarıoğlan’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

Sarıoğlan'da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

Sarıoğlan’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

YRP İlçe Başkanlarından AKP'li eski Belediye Başkanına ziyaret

YRP İlçe Başkanlarından AKP’li eski Belediye Başkanına ziyaret

Feci kazada can pazarı: 4 yaralı

Feci kazada can pazarı: 4 yaralı

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 aylık 'ruhsatsız silah' operasyonunda 4 tutuklama

3 aylık 'ruhsatsız silah' operasyonunda 4 tutuklama

Oto yıkamacılardan sabit fiyat önerisi: 'Tek çatı altında toplanalım'

Oto yıkamacılardan sabit fiyat önerisi: 'Tek çatı altında toplanalım'

DAHA FAZLA
Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e Herkes Kayak Öğreniyor

Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e Herkes Kayak Öğreniyor

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri İhracatında Tarihi Rekor

Kayseri İhracatında Tarihi Rekor

Başkan Büyükkılıç'tan müjde: 'Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi iki katına çıkacak'

Başkan Büyükkılıç'tan müjde: 'Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi iki katına çıkacak'

29 Daire İhale İle Satışa Çıkıyor

29 Daire İhale İle Satışa Çıkıyor