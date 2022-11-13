Büyükşehir'in ev sahipliğinde 'Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak' bilgi şöleni

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a şehrin kültürüne yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından berat verildi. Beratı, Başkan Büyükkılıç adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk aldı.

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  • 13.11.2022 10:56
  • Güncelleme: 13.11.2022 13:32
Büyükşehir'in ev sahipliğinde 'Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak' bilgi şöleni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a şehrin kültürüne yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından berat verildi. Beratı, Başkan Büyükkılıç adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Bilgi Şöleni’nin ev sahipliğini üstlenen Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve turizmine olduğu kadar, kültürüne de katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede yazarların da destekçisi olan Büyükşehir Belediyesi düzenlenen etkinliklere ev sahibi oluyor. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak’ Bilgi Şöleni törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Memhmet Hüsrevoğlu, yazarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Şölenin ilk gününde sempozyum açılış konuşmaları ve ilk ders verildi. İlk gün Seyyid Burhanettin Oturumu, Hunat Hatun Oturumu ve Kadı Burhanettin Oturumu başlıklarında farklı şehirlerden gelen akademisyenler tarafından sempozyum gerçekleştirildi. Türkiye Yazarlar Birliği’nin 44.’üncü kuruluş yılında kalıcı bir faaliyeti sunmak adına gerçekleştirilen şenliğin ikinci gününde ise Davud El Kayseri Oturumu, İbrahim Tennuri Oturumu ve Vali Ahmet Muammer Bey şeklinde Kayseri’nin değerlerinin adına oturumlar eşliğinde pek çok yazar ve akademisyen katıldı. 11-13 Kasım tarihlerindeki şölende Kayseri tarihi, kültürü ile eğitim konuları ele alındı.

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İHA

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