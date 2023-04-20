Büyükşehir'in hayvanat bahçesi bayramda iki gün ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'nin, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününe denk gelen 22 ve 23 Nisan günlerinde ziyaretçilerine ücretsiz olacağını söyledi.

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  • 20.04.2023 11:43
  • Güncelleme: 20.04.2023 12:27
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Büyükşehir'in hayvanat bahçesi bayramda iki gün ücretsiz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’nda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi’nin, Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü gününe denk gelen 22 ve 23 Nisan günlerinde ziyaretçilerine ücretsiz olacağını söyledi.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve geçtiğimiz 1 yılda 375 bin ziyaretçi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan, 4 mevsim en iyi şartlarda özenle korunuyor e besleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların yoğun ilgisini gören Hayvanat Bahçesi’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla 1’inci gün kapalı olacağını, ancak 2’inci ve 3’üncü günlerinde vatandaşlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ilgili veteriner hekimler tarafından koruyucu uygulamalar yapılan Hayvanat Bahçesi’nin, bayramda da ziyaretçilerini beklediğini belirterek, 2 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi’nin ziyaretçilerine ücretsiz olacağını duyurdu.

Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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İHA

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