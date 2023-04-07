Büyükşehir'in hazırladığı 'Kayseri' kitabı okurlara sunuldu

Kadim kent Kayseri’nin zengin ve çeşitli kültürünü, köklü tarih ile değerlerini anlatan yayınlarına aralıksız devam eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kayseri kitabı ile okurlarının karşısına çıktı. İçeriğinde Kayseri’ye ilişkin, ‘Genel Bilgiler, Kayseri Tarihi, Tarih Öncesi Çağlarda Kayseri-Tarih Çağları ve Kültepe-Türk İslam Dönemi, Efsanelerde Kayseri, Erciyes Dağı, Seyyahların Gözünden Kayseri, Tarihi Eserler, Kayseri’nin Doğa Turizmi Değerleri, Kayseri Ekonomisi, Eğitim ve Sağlık, Geleneksel Kayseri Evi, Bağ Kültürü ve Kış Hazırlıkları ile Kayseri Yemek Kültürü' gibi başlıklar ve bölümlerden oluşan yayın dünyasına kazandırılan ‘Kayseri’ kitabı, kente dair bir kültür ve tarih hazinesi niteliğinde.

KAYSERİ’Yİ BÜTÜN YÖNLERİ İLE ANLATAN BÜYÜKŞEHİR’İN İLK KİTABI

Daha önce kültür yayınları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yayımlamış olduğu Kayseri’nin değerlerine yönelik konularına göre kitaplar yer alırken, sadece Kayseri’yi ve şehrin tüm yönlerini ele alan türde Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kitabı özelliği taşıyan ‘Kayseri’ kitabı, Kayseri’yi merak edenlerin elinden düşmeyecek bir eser özelliği taşıyor.

GÖRSEL İÇERİĞİ ZENGİN, DOLU DOLU KAYSERİ

Konularına göre Kayseri’nin en güzel görsellerinin de yer aldığı zengin içerikli kitap, renk renk kareler ve çarpıcı bilgilerle süslendi. Her sayfası dolu dolu olan toplam 480 sayfalık ‘Kayseri’ kitabı, Kayseri’nin kimliğini yansıtıyor.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANDI

Prestij kitap formatında, zengin kaynakçası ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ‘Kayseri’ kitabı, 11 bölüm olarak kurgulanırken, kitap gerek basılı ve gerekse dijital olarak okurlarının beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi ve Büyükşehir’i ziyarete gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a yeni envantere eklenen ‘Kayseri’ kitabını da takdim etmişti.