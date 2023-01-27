Büyükşehir'in iki bulvarı birbirine bağlayan yol çalışmasında sona doğru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir gelinde konforlu ve güvenli ulaşım standartlarını yükselmek için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nı birbirine bağlayan yolda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 20 milyon TL maliyetli projede, içme suyu hattı, yağmursuyu hattı, sızdırmalı yağmur suyu bacası ve yağmursuyu ızgarası gibi önemli altyapı çalışmaları tamamlandı.

Şehrin muhtelif bölgelerinde ulaşım alanında proje ve yatırımlarını bir bir hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve güvenli ulaşım standartlarını yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Yıldızevler Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nı birbirine bağlayan yolda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asfalt çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu yaklaşık 1 km uzunluğundaki yolda, trafiğe açılmak üzere hazırlıklarda sona gelindi.

40 metre imar genişliğine sahip bölünmüş yol çalışmalarında 4 bin 200 ton asfalt kullanılırken güzergâh boyunca yaya yolları ve bisiklet yolları inşa edildi. Proje tamamlandığında toplamda 5 bin 400 metrekare yürüyüş yolu ve bin 800 metre bisiklet yolu da Kayserililerin hizmetine sunulacak.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Yol çalışmaları çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgenin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere bin metre uzunluğunda içme suyu hattı, 900 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı, 14 adet sızdırmalı yağmur suyu bacası ve 30 adet yağmursuyu ızgarası döşendi.

Öte yandan proje güzergâhında planlanan 2 adet kavşak yapım çalışmaları devam ederken, bu kavşaklardan Kocasinan Bulvarı yönündeki kavşağın güney kesiminde asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

20 milyon TL maliyetli yolun yapım çalışmaları çerçevesinde yolun güvenli ve konforlu kullanımına yönelik yatay ve düşey işaretlemeler, aydınlatma direkleri, sinyalizasyon sistemleri gibi tüm detaylar düşünüldü.