Büyükşehir'in karla mücadele ekiplerinden anında müdahale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde karla kaplanan yollara anında müdahale ederek, kırsal mahalle yollarının hiçbirinin ulaşıma kapanmasına izin vermedi.

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  • 21.12.2022 14:08
  • Güncelleme: 21.12.2022 15:34
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Büyükşehir'in karla mücadele ekiplerinden anında müdahale
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde karla kaplanan yollara anında müdahale ederek, kırsal mahalle yollarının hiçbirinin ulaşıma kapanmasına izin vermedi.

Kayseri’deki kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı gece yarısından itibaren özellikle kırsal mahallelerin yüksek kesimlerinde etkisini arttırırken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale etti.

Gerekli tedbirleri alarak teyakkuzda bekleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri kırsal mahalle yollarında tüm çalışmaları yaparak ulaşım güvenliğini sağladı. Büyükşehir’in sorumluluğunda bulunan kırsal mahalle yollarında hiçbir kapalı yol bulunmazken, karla mücadele ekipleri, 7 ayrı ekip noktasında 24 saat çalışma esasına göre hazır olarak bekliyor.

Kış boyunca ekipler, kırsal mahallelerde toplam 128 personel ve 60 araç ile 3 bin 477 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapacak.

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İHA

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