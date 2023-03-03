Büyükşehir'in 'Kayseri Mahallesi' etkinliğine Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. 6 Şubat 2023 tarihinde medyana gelen deprem sonrası depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta kurulan Kayseri Sokağı’nda etkinlikler gerçekleştirerek çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak için aktiviteler düzenledi. Çocuklarla gerçekleştirilen etkinlikler arasında, sandalye kapmaca, ebru yapımı, akıl oyunları, boyama etkinlikleri, maskot eşliğinde müzikli çocuk gösterileri, yüz boyama faaliyetleri yer aldı.

Ayrıca etkinlikte, kadın ve çocuk depremzede vatandaşlara kuaför hizmetleri de sunulurken, bununla birlikte Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman psikologları da görev aldı. Düzenli olarak gerçekleştirilecek etkinlikte çocukların moral ve motivasyonlarının arttırılması hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KAYMEK’in bu anlamlı ve özel etkinliğini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden size sevgiler, saygılar getiriyorum, tüm oradaki çocukların muhabbetlerini paylaşıyorum. Allah size kolaylık versin, bu deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Tatar, büyük milletin evlatları olarak bu yaraların hep birlikte sarılacağını vurguladığı konuşmasında şunları söyledi: “İnanıyorum ki Türkiye bu faciayı atlatacaktır, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Çünkü biz büyük milletin evlatları olarak daha büyük felaketleri de geçmişte yaşadık. Belki bu deprem en büyük depremdi, hiç beklenmedik bir depremdi, çok büyük coğrafyayı etkiledi ama devletin gücüyle bütün bunların atlatılması, yaraların sarılması ve normal hayata dönüşümüz inşallah çok uzun sürmeyecektir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetine, kurum ve kuruluşlarına baş sağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Tüm gayretleri olanlara teşekkür ediyorum.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet ile birlikte etkinlik alanını ve stantları gezen Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’dan alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ekibini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Allah kolaylık versin. Çok güzel bir ortam hazırlamışsınız, çok teşekkür ederiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI TATAR, KONTEYNER KENTİ GEZDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti de ziyaret ederek, depremzedelerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, AFAD iş birliği ile deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yaşanan ağır hasar sonrasında yaraları sarmak için kısa sürede depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.